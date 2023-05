Maroc: Les musées sont des plateformes culturelles qui contribuent à la construction de sociétés durables

Les musées constituent des plateformes culturelles qui contribuent à la construction de sociétés durables, ont soutenu, jeudi lors d'une conférence organisée à Rabat, des professeurs, chercheurs et muséologues.

Les participants à cette rencontre, organisée sous le thème : "Musées, durabilité et bien-être", à savoir le slogan de la Journée internationale des musées de cette année (le 18 mai), ont souligné que les musées sont devenus des plateformes culturelles qui contribuent principalement à l'amélioration de la qualité de vie des individus et au développement durable des sociétés, au moment où des voix appellent à la préservation de l'environnement et à l'usage rationnel des ressources naturelles.

Ils ont fait remarquer qu'à la lumière des défis climatiques contemporains, le concept de musées a changé puisque ces derniers ne se limitent plus à des galeries d'exposition d'artefacts ou à diverses expositions muséales, mais sont plutôt devenus des lieux de sensibilisation aux risques environnementaux, à travers leur contribution à "éduquer le public sur ces questions et à encourager les initiatives pour un changement positif".

Dans ce contexte, le directeur des Musées de Bank-Al Maghrib, Rochdi Bernoussi, a affirmé dans une allocution que la Journée internationale des musées, en plus d'être une occasion de célébrer la richesse culturelle et patrimoniale de musées nationaux, "est aussi l'occasion de réfléchir sur le rôle pionnier que jouent les musées dans la promotion du développement durable de la société".

Il a souligné que le Musée Bank Al-Maghrib s'est engagé à préserver le patrimoine national et à le transmettre aux générations futures, tout en assurant la qualité de vie au sein de la société, "ce qui nous oblige à appliquer des pratiques durables dans notre gestion quotidienne", à travers l'usage responsable des ressources naturelles et la sensibilisation des citoyens à l'importance de protéger l'environnement.

M. Bernoussi n'a pas manqué de rappeler le rôle de premier plan joué par les musées dans la préservation de la qualité de la vie humaine individuelle et collective, en tant qu'espaces d'apprentissage, de méditation, de réflexion et d'échange d'idées et de connaissances qui contribuent à la formation d'un tissu sociétal intégré, ouvrant ainsi la voie à tous pour accéder à la culture et promouvoir une pluralité d'opinions et de points de vue.

Les interventions des participants ont porté, dans ce sens, sur le rôle de certains musées dans le développement durable au Maroc, évoquant le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau qui donne un aperçu du patrimoine hydrique des villes de Marrakech, Fès et Tétouan, et qui passe en revue les défis auxquels le Maroc a été confronté en matière de gestion de l'eau.

Le Conseil international des musées (ICOM) a institué la Journée internationale des musées (JIM) en 1977 afin de sensibiliser le public au rôle des musées dans les échanges culturels et de souligner leur importance en tant qu'institutions au service de la société et de son développement. Il s'agit d'"un moyen important d'échange et d'enrichissement culturel et de développement de la compréhension mutuelle, de la coopération et de la paix entre les peuples".

La Journée internationale des musées constitue également l'occasion de rappeler la place particulière de ces institutions dans la promotion de l'art et de la culture, en tant qu'espaces qui stockent des "trésors d'artefacts, de sculptures et de peintures".