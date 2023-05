Maroc: 'Rabat Digital ARTs' Les experts des ARTs numériques font leur show

Les amateurs du monde des arts numériques ont été nombreux à participer, jeudi, à une grande exposition organisée dans le cadre du Festival Tifawt "Rabat Digital Arts", qui se tient du 15 au 22 mai.

Le public, composé de jeunes, adultes, étudiants et chercheurs, a eu l'opportunité de découvrir les dernières innovations en matière de création numérique, à travers les oeuvres présentées par des experts africains et internationaux invités à cette première édition qui s'inscrit dans le cadre du programme "Rabat, capitale africaine de la culture" 2022-2023.

Dans un grand chapiteau abritant le Village numérique du festival, toutes les catégories et les expressions de l'art numérique avaient pignon sur rue: réalité virtuelle, réalité augmentée, performance numérique, mapping, installation immersive interactive, robotique, vidéo...

Que ce soit pour regarder un film d'action revisité en mode réalité virtuelle, pour comprendre l'histoire de l'univers ou pour explorer l'espace, les artistes présents ont rivalisé de créativité pour faire vivre à un public curieux des expériences immersives et interactives riches en couleurs et en émotions.

Dans une déclaration à la presse à l'occasion d'une visite organisée au site de l'exposition au profit des représentants des médias nationaux et internationaux, Mohamed Rachdi, co-fondateur de l'Association Morocco Numerica et co-directeur du festival, a indiqué que cette manifestation inédite vient combler le manque d'événements dédiés à l'art numérique, "un domaine de pointe qui est encore à ses balbutiements dans notre pays".

Signalant qu'on compte peu d'artistes marocains spécialisés dans ce domaine de création qui investit les nouvelles technologies, M. Rachdi a préconisé la mise en place de programmes de formation et la multiplication des événements consacrés aux arts numériques afin de favoriser l'essor de ce créneau susceptible d'intéresser un large éventail de public de par son aspect novateur et spectaculaire.

Dans le même ordre d'idées, Mohamed Benyacoub, directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et commissaire général de "Rabat, capitale africaine de la culture", a indiqué que "Rabat Digital Arts" vient célébrer un nouveau domaine de création auquel les jeunes portent un intérêt croissant.

"Cette première édition, qui sera suivie d'autres avec une ouverture plus grande sur les artistes marocains, se donne pour objectif de familiariser les jeunes avec l'intelligence artificielle à travers des expériences immersives et interactives proposées par des créateurs de divers horizons qui ont ramené leurs créations avec eux et qui ont bénéficié d'une assistance technique in situ pour pouvoir monter leurs spectacles", a-t-il déclaré à la presse.

Organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l'Association Morocco Numerica, le Festival Tifawt (Lumière en amazigh) se déploie dans trois sites de la capitale, à savoir le Théâtre national Mohammed V, la façade de Barid Al Maghrib et la Place Mahaj Riad.

Outre les spectacles artistiques, le festival propose des programmes pédagogiques et scientifiques avec des workshops, des master class, des conférences et des tables rondes sur différents thèmes liés aux arts numériques.

Festival du cinéma en espagnol

Le "VII Festival du cinéma en espagnol" s'est ouvert mardi soir à Rabat, avec la projection du film "Un mundo para Julius" (un monde pour Julius) de la Péruvienne Rossana Diaz Costa.

L'ouverture de cette manifestation culturelle, organisée par l'Institut Cervantes de Rabat en collaboration avec les ambassades des pays hispanophones accrédités au Maroc, a été l'occasion idoine pour le public de découvrir l'histoire de Julius, un petit garçon issu d'un milieu aristocratique de la capitale péruvienne, Lima, dans la fin des années cinquante.

Dans ce film (1h44min), Julius raconte l'état de la société péruvienne à l'époque en évoquant les problèmes de racisme et d'inégalité sociale.

La cérémonie d'ouverture de cet événement s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez et d'autres ambassadeurs de pays hispanophones accrédités au Royaume, ainsi que des passionnés du septième art.

Durant cette manifestation cinématographique, qui se poursuit jusqu'au 29 mai à Rabat, le public aura rendez-vous avec les productions les plus significatives du cinéma hispanophone mondial durant ces dernières années, à travers la projection de 13 films en 13 jours à partir de 18H30 au siège de l'Institut Cervantes de Rabat.