Maroc: Rencontre d'affaires visant la promotion des opportunités d'investissement dans le Royaume auprès des opérateurs économiques espagnols

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES) organisent, ce lundi à Madrid, une rencontre d'affaires intitulée "Investir au Maroc pour une prospérité commune" visant la promotion des opportunités d'investissement dans le Royaume auprès des opérateurs économiques espagnols.

Cette rencontre économique, organisée en partenariat avec le ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), a pour objectif également de rapprocher les entreprises des deux pays afin d'accélérer leur développement sur de nouveaux marchés, notamment africain et latino-américain, indique la CGEM dans un communiqué.

Elle connaîtra la participation de plus de 150 entreprises espagnoles opérant dans divers secteurs tels que l'agroalimentaire, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, la transformation des déchets, le textile et le tourisme.

Ces entreprises auront ainsi l'occasion de s'entretenir, dans le cadre de B2B avec des partenaires potentiels et les équipes de l'AMDIE, afin de prendre connaissance des opportunités à saisir, notamment à la lumière du déploiement en cours de la nouvelle Charte d'investissement du Maroc, qui apporte des incitations (financières et non financières) exceptionnelles aux investisseurs nationaux et étrangers, et vise 550 milliards de dirhams d'investissement et la création de 500.000 emplois.

"Cette mission économique s'inscrit dans la continuité des actions de renforcement des relations économiques et commerciales après le Forum économique Maroc-Espagne organisé le 2 février à Rabat", a souligné le président de la CGEM, Chakib Alj, cité dans le communiqué.

"Au vu des complémentarités économiques des deux Royaumes, de leur proximité et du socle solide de coopération déjà existant, les entreprises de nos deux pays doivent se rapprocher davantage et profiter de la reconfiguration des chaînes de valeur en cours pour positionner, à l'échelle continentale, régionale et mondiale, leur savoir-faire dans des secteurs clés comme l'industrie et la durabilité. Tous les ingrédients sont réunis pour réussir ce défi", a-t-il affirmé.

De son côté, Adil Rais, co-président du CEMAES, a relevé que les entreprises marocaines et espagnoles ont tout à gagner à travailler ensemble, en co-investissant et en profitant des atouts de leurs pays respectifs.

"Le rapprochement entre les entreprises des deux rives ne peut que traduire l'excellence des relations et la longue histoire qui lient nos pays", a-t-il dit. Cette rencontre représente la première escale d'un roadshow en Espagne pour promouvoir l'investissement au Maroc, conclut le communiqué.