Congo-Kinshasa: Football féminin - Le 14e championnat national démarre à Lubumbashi

Alors que la 14e édition du championnat national de football féminin va démarrer, ce 25 mai, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, trois clubs de Kinshasa pourraient manquer à l'appel par manque de moyens d'effectuer le déplacement.

La Ligue nationale de football féminin (Linaff) a procédé, le 24 mai, au tirage au sort des clubs devant disputer la 14e édition du championnat du Congo de football. Le tournoi démarre, sauf imprévu, ce 25 mai, à Lubumbashi. Trois groupes de clubs ont été constitués. Le groupe A se compose du FCF Mazembe, Jeunesse sportive Kinoise (JSK), Manika, Lusenda, Black Star, Bweremana, FJKK, Kabasha, TP Mazembe et Lupopo.

Le groupe B se constitue du FCF Tosepela, Force des filles, 31e CPC, DCMP Bikira, Ituri FC, Mabanga, Soleil de l'Est et Muselemayi. Enfin, dans le groupe C, on retrouve Ocek, Sainte Maire, CSF Bikira, Inter star, Espoir de Kinshasa et CSF Don Bosco. La compétition se jouera sur deux sites, à Lubumbashi et à Kolwezi. A quelques heures du coup d'envoi, seuls les clubs de la province d'Ituri ont joint Lubumbashi.

Les clubs de Kinshasa plaident

Un plaidoyer est fait par les dirigeants des clubs de Kinshasa qualifiés à ce tournoi pour une meilleure organisation de cette 14e édition. Cela, après une rencontre organisée, le 22 mai, entre les responsables du CSF Bikira, du FCF Amani et du CSF Don Bosco. Ces clubs ont dénoncé la mauvaise organisation de la Ligue nationale de football féminin. « Nous déplorons l'organisation de cette compétition. En dehors du fait que nous n'avons pas été saisis officiellement par l'organisateur, nous n'avons pas eu des indicateurs de ce qui devrait se faire, c'est-à-dire nous aider, clubs de Kinshasa, pour le déplacement. S'il n'y a pas cette bonne organisation, les clubs de Kinshasa ne prendront pas part à ce tournoi. Nous n'allons pas mettre nos enfants en difficulté en allant là-bas avec nos propres moyens de déplacement, sans savoir comment s'héberger et se nourrir. Nous invitons la Linaff à s'impliquer pour le déplacement de nos équipes, en aller comme au retour. Et là, nous allons y participer. Au cas contraire, nous n'allons pas y prendre part », a déclaré le père Ghislain Nkiere, président des Salésiennes du CSF Don Bosco.

Pour sa part, le président Trudon Kaseso de CSF Bikira a déploré l'organisation du tournoi, revenant sur la question du déplacement des équipes de Kinshasa vers Lubumbashi et Kolwezi. « Nous n'avons jamais été saisis officiellement de la délocalisation de cette compétition. Nous regrettons le désordre que nous constatons dans l'organisation de cette compétition. Les équipes de Kinshasa ne sauront pas se déplacer avec leurs propres frais pour Lubumbashi et Kolwezi », a-t-il insisté. Rappelons que la 13e édition de ce championnat national avait été remportée par FCF Tout-Puissant Mazembe Englebert, vainqueur en finale du CSF Bikira par deux buts à un.