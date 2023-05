Congo-Kinshasa: Théâtre - 'Kuakidila kua mukulakaja' à l'affiche à Ndaku ya la vie est belle

La Compagnie Théâtre de Marconte (CTM) offre une représentation gratuite de son spectacle de marionnettes la soirée du 27 mai, au centre culturel de Matonge, à Kinshasa, avant sa tournée étrangère.

Après le franc succès de sa tournée scolaire à Kinshasa, entre octobre et novembre 2022, Kuakidila kua Mukulakaja est programmé à Matonge. Traduit en français par L'hospitalité de la vieille, le spectacle de marionnettes de la CTM, ouvert à tout public, se révèle instructif à tous les niveaux. Idéalement destiné aux familles, il s'emploie à « retracer la généalogie africaine » en les invitant à une réappropriation de leur histoire. Le récit particulier de « La généalogie de certains noms célèbres de l'espace Grand-Kasaï », proposé aux générations actuelles, est fait à dessein. La représentation qui s'accompagne de chants et de percussions renvoie à la sagesse africaine à travers cet accent mis sur « l'importance de la culture congolaise et ses vraies valeurs traditionnelles », souligne Sunda Konde, dit S. Konde. Auteur de la pièce, le marionnettiste assure aussi la direction technique et artistique de la CTM.

Soulignons que la grande première de Kuakidila kua Mukulakaja a été une découverte pour pas mal d'habitants de Barumbu, voisins de la Plateforme contemporaine. C'est, en effet, dans les murs de cet espace culturel situé au quartier Bon marché qu'a été lancé ce spectacle de marionnettes à table, le 16 septembre 2022. Le public peu habitué à ce genre de représentation s'est trouvé un tantinet impressionné par le jeu des acteurs, Shardy Masamuna, Nadine Mbombo et S. Konde. Le récit qui a pour cadre un castelet se joue dans un décor tenu pour insolite par la plupart des spectateurs. Ce qui a rajouté à la curiosité inspirée par le spectacle mis en scène par Don Diègue Nankaka vu à partir d'une scène de deux mètres de long, large d'un mètre et à peine haut d'un mètre.

Autant que les élèves, la plupart des Kinois adultes ne connaissant les marionnettes qu'au travers des spectacles vus sur le petit écran sont ravis de le voir en face. La vue de Kuakidila kua Mukulakaja, un récit plus proche des réalités locales dont toute la magie réside dans l'expression nouvelle offerte aux proverbes africains ponctuée par une musique plus ou moins familière donne une beauté particulière aux personnages (marionnettes). L'émerveillement manifeste du jeune public des écoles n'est pas loin de l'effet plus contenu ressenti par les adultes tout aussi captivés le long de la représentation.