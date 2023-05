Afrique: Festival de Cannes - Patrick Muyaya à la présentation du film « Augure »

Le Ministre de la Communication et Médias a foulé le tapis rouge du festival de Cannes. Il a accompagné les acteurs du film de Baloji intitulé Augure. Ce film connaît une production associée de Eve Commenge, Benoît Roland, Philippe Logie. « Augure » est un film choral retraçant l'histoire de quatre personnages considérés comme sorcières et sorciers. Ils vont trouver le moyen de s'entraider pour sortir de leur assignation dans une Afrique fantasmagorique.

Par cette descente, le Porte-parole du Gouvernement a donc valablement représenté la RDC sur ce prestigieux lieu mythique qui accueille chaque année de stars du monde entier. Au-delà de la guerre médiatique qu'il ne cesse de mener contre les ennemis de la RDC, il a su porter haut l'étendard du pays de Félix Tshisekedi.

Dans ce film, Koffi (acteur principal) est considéré comme un zabolo (sorcier). Koffi a été banni par sa mère. Après 15 ans d'absence, il revient à Lubumbashi pour s'acquitter de sa dot. Accompagné par sa future femme Alice, il va se confronter aux préjugés et à la suspicion des siens.

Dans la suite du porte-parole de la RDC au festival de Cannes, les acteurs principaux de ce film à savoir : Marc Zinga, Yves-Marina Gnahoua, Marcel Otete Kabeya, Eliane Umire et Lucie Debay. Baloji, de son vrai nom BalojiTshiani, né le 12 septembre 1978 à Lubumbashi en République démocratique du Congo, est un rappeur, auteur-compositeur, poète, performeur, styliste, réalisateur et directeur artistique de films et clips vidéo belge.

Il grandit à Liège en Belgique. Il est anciennement connu comme MC Balo au sein du groupe Starflam.En solo, il chante en français. En 2008, il publie son premier album solo, Hotel Impala, certifié disque d'or et doublement récompensé aux Octaves de la musique. Il est suivi par un deuxième album solo, Kinshasa succursale, en 2010 et d'un EP solo intitulé 64 Bits and Malachite en 2015. En mars 2018 il sort son album 137 Avenue Kaniama. Plus récemment, il est multi-récompensé pour son court-métrage Zombies.

Quant au festival de Cannes, il faut noter que c'est un des événements les plus médiatisés au monde. Le Festival de Cannes attire de nombreuses stars mais aussi beaucoup de marques venues faire leur publicité.