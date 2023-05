Tunisie: «SOY CUBA» - Journées du Cinéma Cubain à la Cinémathèque Tunisienne du 23 au 27 mai - Viva Cuba!

Le cycle propose 7 films de différents formats et genres, réalisés entre 1965 et 2008, dont trois courts métrages signés par Santiago Alvarez, un des pionniers du cinéma révolutionnaire cubain.

C'est autour de la cinématographie cubaine qu'articule la Cinémathèque tunisienne son nouveau cycle de projections qu'elle organise jusqu'au 27 mai, en collaboration avec l'ambassade de la République de Cuba en Tunisie et l'Institut cubain des arts et de l'industrie cinématographiques. Intitulé «Soy Cuba», le cycle propose 7 films de différents formats et genres, réalisés entre 1965 et 2008, dont trois courts métrages signés par Santiago Alvarez, un des pionniers du cinéma révolutionnaire cubain.

Une exposition d'affiches de films cubains vient d'inaugurer ce cycle, le 23 mai, et elle est actuellement visible à la Galerie Hammadi Essid. Le vernissage de cette exposition a été suivi hier par la projection du long métrage «Kangamba» à la salle Omar khelifi. Sorti en 2008 et réalisé par Rogelio París, ce long métrage, qui oscille entre la fiction et le documentaire historique, restitue la bataille de Kangamba (ou Cangamba) qui a eu lieu en 1983, en Angola, dans la province de Moxico. Le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (Mpla) avec le soutien de combattants internationalistes cubains, y a mené des combats contre les troupes armées soutenues par des Sud-Africains.

Un fait de guerre civile post-indépendance (1975) auquel ont pris part quatre-vingt-dix combattants cubains et soldats du Mpla (Movimento Popular de Libertação de Angola) face à des milliers d'hommes de l'Unita (União Nacional para a Independência Total de Angola) de Jonas Savimbi. Dix-huit Cubains y furent tués. Le fameux «Viva Cuba» de Juan Carlos Cremata clôturera le cycle le 27 mai à la salle Tahar Chériaâ.

Sorti en 2005, le film raconte l'histoire de Malu et Jorgito, deux enfants qui se sont promis d'être amis pour la vie, bien que leurs familles se détestent. Quand la grand-mère de Malu décède et que sa mère décide d'aller vivre à l'étranger, Malu et Jorgito s'échappent jusqu'au bout du monde à la recherche d'un espoir pour leur amour.

Commence alors un périple à travers Cuba.

Calendrier des projections

Mercredi 24 mai : (Salle Tahar Chériaâ)

18h30 : El Benny, dir. Jorge Luis Sánchez, 2006, Cuba, 120'

Jeudi 25 mai : (Salle Tahar Chériaâ)

18h30 :

Now, dir. Santiago Álvarez,1965, Cuba, 6'

Mi Hermano Fidel, dir. Santiago Álvarez, 1977, Cuba, 16'

Hanoi, Martes 13, dir. Santiago Álvarez, 1967, Cuba, 38'

Vendredi 26 mai : (Salle Tahar Chériaâ)

18h30 : Lucía, dir. Humberto Solás, 1968, Cuba, 160'

Samedi 27 mai : (Salle Tahar Chériaâ)

18h30 : Viva Cuba, dir. Juan Carlos Cremata, 2005, Cuba, 80'