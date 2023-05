Tunisie: Initiatives législatives - Quand Bouderbala recadre Riadh Jaidane !

Le président de l'Arp a recadré le député Riadh Jaidane à causes de ses récentes déclarations aux médias dans lesquelles il aurait dit que le gouvernement avait soumis une série de projets de loi au Parlement, dont les plus importants sont ceux portant sur la refonte du code de change et l'indépendance de la Banque centrale.

« Le Parlement n'a reçu, jusqu'à ce jour, aucune initiative législative émanant d'une quelconque partie constitutionnellement habilitée à le faire », a fait savoir le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, à la clôture des travaux de la plénière de mardi.

Bouderbala a saisi l'occasion pour » recadrer » le député Riadh Jaidane sur fond de ses récentes déclarations aux médias dans lesquelles il aurait dit que le gouvernement avait soumis une série de projets de loi au Parlement, dont les plus importants sont ceux portant sur la refonte du code de change et l'indépendance de la Banque centrale.

Face à ces déclarations, Bouderbala a fait figure du « vigile sourcilleux » du fonctionnement régulier et normal de l'institution législative, appelant à ce titre le député Riadh Jaidane à peser ses déclarations lorsqu'il est question de rapporter des informations non sourcées sur les prérogatives dévolues au Parlement et les rapports de l'Hémicycle avec l'Exécutif.

Interrogé par l'agence TAP, le député Riadh Jaïdane a nié avoir déclaré lors d'une émission radio que le gouvernement avait soumis au Parlement un projet de loi relatif à l'indépendance de la Banque centrale, soulignant en contrepartie qu'il est pour « un examen approfondi de la question et que l'Assemblée des représentants du peuple attend à recevoir une série de projets de loi ».

Des médias ont relayé des informations sur une déclaration du vice-président adjoint du Parlement chargé des grandes réformes, Riadh Jaïdane selon laquelle le gouvernement aurait soumis au Parlement une série de projets de loi, dont deux relatifs au code des changes et à l'indépendance de la Banque centrale.