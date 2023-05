Tunisie: Golf | Djerba accueille ce weekend la finale de championnat de Tunisie « Adultes » 2022 - 2023 - Une pléiade de jeunes à l'assaut du détenteur

Ce sera une édition différente, exceptionnelle tout comme l'île magique de Djerba qui offre à ses visiteurs une hospitalité inédite et un charme à ne plus en douter.

Les moments forts de l'actuelle saison de golf se poursuivent ce week-end avec la finale du championnat de Tunisie qui aura pour cadre l'île de Djerba.

Ce sera certes une édition différente, exceptionnelle tout comme l'île magique qui offre à ses visiteurs une hospitalité inédite et un charme à ne plus en douter. En effet, les finalistes de cette édition, aux alentours de 80 joueuses et joueurs sont tenus de passer des bons moments dans un cadre pittoresque au Djerba Golf Club et lors d'une saison un peu plus longue que d'habitude, avec 9 tours disputés depuis le mois de septembre 2022, contre 8 tours précédemment, on est en mesure à des beaux duels, 4 jours durant.

En effet, les 12 finalistes de la série nationale hommes auront à se dépenser à fond en vue de la consécration finale dimanche.

Et en l'absence du meilleur golfeur tunisien Elyes Barhoumi qui participe à deux tournois en Finlande, son coéquipier et détenteur du titre Rabeh Bedoui aura l'aubaine de conserver son titre et porter son record à 6 victoires.

Toutefois, il devra se méfier d'une pléiade de jeunes aux talents incontestables, à l'instar de Baha Boulakmine, Mehdi Ben Youssef et Bilel Ben Cheikh, capables tous de lui ravir le trophée.

Dans la compétition féminine, Kenza Ladhari partira avec les faveurs de pronostics face aux trois jeunes Eya Ladhari, Isra Bouamor et Ibtihel Hammami.

Programme :

Jeudi 25 mai 2023

8h30 : Accueil des participants

9h00 : 1er tour de la série nationale hommes

Vendredi 26 mai 2022

9h00 : 2ème tour de la série nationale hommes

1er tour de la série nationale dames et la 1ère série messieurs

Samedi 27 mai 2022

9h00: 3ème tour de la série nationale hommes

2ème tour de la série nationale dames et la 1ère série messieurs

1er tour des autres séries

Dimanche 28 mai 2022

9h00: Dernier tour

15h30 : Cérémonie de la remise des prix et clôture