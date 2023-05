Tunisie: Inclusion financière | Walid Rejeb, Directeur de la caisse d'épargne à La Poste Tunisienne à La Presse - 'Nous bénéficions de la confiance de 4 millions de clients'

La Poste Tunisienne, étant un des acteurs clés de l'inclusion financière en Tunisie, compte poursuivre son action pour favoriser l'accès, particulièrement des couches sociales vulnérables, aux services financiers.

Actuellement, elle se penche sur un projet de plateforme postale qui regroupe non seulement ses services digitaux financiers mais aussi ceux de ses partenaires, les IMF, la BTS, les compagnies d'assurance et les opérateurs téléphoniques.

En matière d'inclusion financière, la Tunisie a fait un pas important, mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer surtout l'accès des couches vulnérables aux services financiers. C'est ce qu'a affirmé, en somme, Walid Rejeb, Directeur de la caisse d'épargne à la Poste tunisienne dans une déclaration accordée à La Presse, en marge de la 3e édition des journées d'études, qui a été récemment organisée par l'Association tunisienne pour la promotion de la culture financière.

Le responsable a expliqué, en ce sens, que si les acteurs de l'inclusion financière, en l'occurrence la Poste tunisienne, les institutions de microfinance (IMF), les banques et les assurances ont pu se réunir autour d'une stratégie nationale qui a balisé la voie vers la mise à jour de la réglementation en la matière, l'effort à fournir doit, aujourd'hui, être axé sur la génération de produits. Selon lui, l'accent doit être mis davantage sur le ciblage de la clientèle, la communication et surtout l'intégration du digital en tant qu'outil accélérateur de l'inclusion financière.

Miser sur le digital

Rejeb a ajouté que la Poste tunisienne joue un rôle essentiel dans le développement de l'inclusion financière en Tunisie, et ce, grâce, d'abord, à son réseau composé de 1.300 agences réparties sur tout le territoire du pays. Mais aussi à travers les produits financiers qu'elle offre aux clients qui sont des services et des outils simples et compréhensibles de tous. "Il suffit de quelques minutes et d'une carte d'identité pour ouvrir et avoir accès à un compte d'épargne dans n'importe quelle agence.

Nous jouissons de la confiance de 4 millions de clients qui ont déjà des comptes d'épargne et lorsqu'on parle d'inclusion financière, la Poste est bien positionnée sur le marché national", a-t-il précisé. Il a ajouté que cette entreprise publique se sert de son grand réseau national, pour promouvoir l'éducation financière auprès des clients. "Il ne suffit pas d'avoir un compte d'épargne, il faut savoir l'utiliser. C'est pour cela que nous misons sur le comportement de capitalisation.

Notre travail repose beaucoup sur le suivi du client et sur son éducation financière. Ainsi, on l'initie aux avantages de l'épargne postale en lui expliquant la différence entre un compte courant postal et un compte épargne et les gains qu'il peut engranger lorsqu'il place ses fonds dans un compte d'épargne. Là c'est un enjeu d'éducation financière que la Poste est prête à relever grâce à son réseau, mais aussi grâce au digital", a-t-il poursuivi.

Rejeb a, en outre, fait savoir que la Poste tunisienne va poursuivre sa stratégie de promotion de l'inclusion financière et de communication sur ses services financiers. Le digital va être un élément clé qui jouera un rôle central dans la réalisation des objectifs escomptés de l'entreprise.

Outre l'application D17 et My Poste, la Poste se penche actuellement sur un projet de création de plateforme postale qui regroupe les services digitaux financiers de paiement aussi bien de la poste que de ses partenaires. "La Poste est le noyau d'un grand partenariat avec les IMF, la BTS, les compagnies d'assurance et les opérateurs téléphoniques. On peut renforcer ce partenariat-là afin de développer les services les plus appréciés par la clientèle", a-t-il conclu.