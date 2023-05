Afrique: Desabre à Kinshasa ce vendredi pour amorcer les derniers préparatifs

C'est dans moins d'un mois, soit le 18 juin prochain que les Léopards de la RDC vont se déplacer à Franceville, au Gabon, pour le match de tous les enjeux contre les Panthères, comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2024.

Le Sélectionneur-Manager, Sébastien Desabre en séjour de travail en Europe, arrive ce vendredi 28 mai, à Kinshasa, pour amorcer les derniers préparatifs de ce match.

Le technicien français arrive avec une liste des nouvelles recrues, qu'il va la dévoiler samedi matindans une conférence de presse au siège de la Fédération congolaise de football association (FECOFA). Une liste d'environ 28 vaillants Léopards retenus pour ce match d'importance capitale pour la nation congolaise.

Après son tête-à-tête avec le Ministre Kabulo il y a quelques semaines, où plusieurs stratégies en rapport avec ce match ont été arrêtées ensemble, Sébastien Desabre était vite reparti en Europe pour boucler ses consultations avec des nouveaux joueurs, où il les a trouvés en grande quantité, ajoute la source. Le match RDC-Gabon s'annonce très alléchant, un match de la dernière ligne droite, en route pour la CAN.

Un match amical en perspective contre l'Ouganda

Ce match contre le Gabon sera précédé sauf changement de dernière minute par un match amical contre RDC-Ouganda, à Dola, au Cameroun. Le choix de l'Ouganda comme adversaire pour tester le niveau n'est pas visiblement d'un fait hasard. Les Crânes Ougandais sont eux aussi dans la course pour la qualification à cette prochaine édition de la CAN. Ils sont logés dans le groupe F, en compagnie de l'Algérie, la Tanzanie et le Niger. L'Ouganda est deuxième avec 4 points, derrière l'Algérie déjà qualifiée avec 12 points en quatre victoires en quatre sorties. L'Ouganda se dispute le deuxième ticket de ce groupe avec la Tanzanie qui lui aussi compte 4 points. Pour la 5ème journée, rappelle-t-on, l'Ouganda recevra l'Algérie, avant de terminer la campagne au mois de septembre à l'extérieur contre le Niger. Donc, c'est un adversaire à la hauteur des Léopards.

Pour rappel, dans ce groupe I, le Gabon est premier avec 7 points, suivi du Soudan 6 points, la Mauritanie 5 points, la RDC bon dernier avec 4 points. Face à ce tableau, Sébastien Desabre et ses poulains n'ont plus d'autres choix, que de battre le Gabon à Franceville, et aussi le Soudan à Kinshasa à la dernière journée au mois de septembre en vue de se qualifier. Le moindre faux pas, sera l'élimination pure et simple des Léopards.