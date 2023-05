Congo-Kinshasa: Artistes comédiens, techniciens et groupes du théâtre et cinéma congolais sacrés aux flammes

Artistes comédiens, techniciens et groupes congolais évoluant dans le théâtre et cinéma au pays, ont été récompensés pour leur travail et leurs 20 ans de carrière. Il s'agit, entre autres, de théâtre plus, Sans soucis, Simba, Nzoyi, the best, Tolinga, Lisboy fondation et original. Alors que Mbo Shilo Kinzonzi, Dieu Mercie Ntatu et autres sont à dénombrer dans la catégorie des techniciens.

Organisée par l'association nationale de théâtre populaire et cinéma (ANTPC, en sigle), la cérémonie des récompenses a eu lieu, mercredi dernier, au sein de l'immeuble PNEUMAG, dans la commune de Kinshasa, concomitamment, avec la remise des brevets aux artistes ayant dernièrement, pris part au centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa, à un atelier de renforcement de capacités.

Comme cela est de coutume à l'ANTPC, après l'hymne de l'association, cette rencontre riche en couleur, a débuté par une séance didactique animée par l'artiste Rock Bodo et l'artiste Elombe Sukari.

Ils ont, successivement, parlé, outre de l'éthique et la déontologie des artistes comédiens, aussi la gestion ou encore l'administration d'une troupe de théâtre, en passant par les dispositions juridiques et autres déclarations dans les chaines Youtube en ce temps où le numérique a atteint un niveau auquel chaque société se bat à se conformer.

Avant de procéder à la récompense ainsi qu'à la remise des brevets aux concernés, le président de l'association, artiste Ndungi Mambimbi alias Masumu, a salué les différentes articulations qui, selon lui, cadrent avec les objectifs de l'ANTPC, essentiellement basés sur la formation et la défense des intérêts socioprofessionnels des artistes comédiens.

«L'ANTPC est une association responsable et non un cercle d'amis, moins encore un moziki», a-t-il fait savoir lors de sa prise de parole.

Ayant pris part à cette cérémonie de formation et des récompenses, les artistes et techniciens bénéficiaires ne se sont pas permis de cacher non seulement leurs satisfactions, mais également leur fierté d'appartenir à cette structure aux assises nationales, la seule, selon eux, connue par le gouvernement.

L'un d'eux, à l'instar du technicien Mbo Shilo Kinzonzi prenant la parole, salue ce geste de reconnaissance à leur égard, et cela les pousse à l'amélioration.