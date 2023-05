Congo-Kinshasa: Halte aux tracasseries routières, accidents de circulation et autres, dans le pays- voici l'Association des Chauffeurs 'Mopila' en action

L'Association des Chauffeurs Mopila asbl que préside Eric Manyanga a fait, dernièrement sa sortie officielle dans la salle Conforta située au croisement des avenues Gambela et Lodja, dans la commune Kasa-Vubu, sous le thème : "Problèmes et solutions liés au métier du conducteur. La cérémonie a eu lieu en présence, au plus haut point, du Coordonnateur du Ministre Provincial des Transports, Voies de Communication et Désenclavement de Kinshasa, Monsieur Léon Ditu.

Mise en place terminée, Monsieur Eric Manyanga a, dans son mot de bienvenue, déploré un certain nombre de problèmes qui prévalent dans le monde des conducteurs de véhicules. Il s'agit, entre autres, des tracasseries policières qui donnent lieu à des arrestations arbitraires, la multiplicité des services sans fonctions logiques sur la voie routière, des enlèvements, un nombre incontrôlé des chauffeurs dans la circulation routière, sans connaissance du code de la route et ignorance juridique, absence de contrats de travail entre eux et leurs patrons, avec des horaires qui vont au-delà des heures de travail et des impaiements, pas de cadre juridique, ni de protection sociale, encore moins de couverture santé, et la liste n'est pas exhaustive.

Carlos Kalonji, chauffeur de son état, a abondé dans le même sens que son président, mais en se posant en plus la question de savoir : "D'où vient que jusqu'ici le chauffeur n'a jamais eu gain de cause dans les procès qui le mettent aux prises juridiques avec le policier de roulage ?"

Les solutions ont fusé de partout et parmi elles, celles fournies par la PNCR, Prévention Nationale des Contraventions Routières, qui leur a promis qu'elle travaillera en permanence de concert avec eux, surtout dans l'interprétation du code de la route, en vue de déceler où se trouvent les bévues.

Honorable Eric Bukulu pour zéro tracasserie routière

Le député provincial Eric Bukula, longtemps chauffeur de vacation, a parlé de son projet d'édit contre les tracasseries qui se trouve encore sur la table du Bureau de l'APK. Durant son discours, il s'est insurgé contre ce genre de comportement dont font montre les policiers qui, en plus, exigent aux chauffeurs des amendes exorbitantes qui ne se justifient pas. Il a proposé à cet effet l'uniformisation dans le tarif des amendes qui ne devront désormais se payer qu'à la DGRAD, Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales, Judiciaires et de Participation. A l'en croire, cela y ira aussi de l'intérêt du policier lui-même qui verra son salaire désormais réajusté à la hausse, avec des incidences positives sur sa conduite vis-à-vis des conducteurs.

"Cet édit, une fois voté, il y aura zéro tracasserie routière", a-t-il rassuré avant de proposer aux chauffeurs de songer à s'associer, si possible, en fonction des itinéraires, comme c'est le cas dans d'autres pays du monde.

Major Jean-Claude Makongo a, lui aussi, eu voix au chapitre

Le Major Jean-Claude Makongo a, lui aussi, eu voix au chapitre pour promettre aux conducteurs des véhicules, en sa qualité de Commandant Second de la Police de Circulation Routière/Pont Cabu, de mettre tout en oeuvre pour une circulation routière sans tracasseries policières. Voilà ce qui justifie la déclaration en bref d'Eric Manyanga : "Seul la PCR sur la voie routière ! "

Yango et Hoja ont promis des solutions électroniques

Yango a, lui aussi, apporté sa part de contribution aux problèmes des chauffeurs. C'est à travers son application conçue de manière à rendre le transport facile entre le chauffeur est ses clients par voie de géo-localisation. Tout dépend du client qui veut se déplacer à qui il suffit d'entrer dans son téléphone et de passer par l'application yango préalablement téléchargée ; c'est quelques clins après qu'il voit devant lui s'immobiliser le taxi...

La société Hoja s'est montrée elle aussi porteuse des solutions. A travers Hoja GPRS, elle a promis aux chauffeurs qu'elle va les aider à récupérer, chaque fois que le cas échera, leurs véhiculés volés ou portés disparus. Par le biais de Hoja Paie, elle interviendra dans la bancarisation de leur argent dans le sens de les aider à économiser pour de grandes choses.

Chardin Ngoie, Coordonnateur de la Synergie des Associations pour la Défense des Droits des Chauffeurs...

Reste à souligner que l'Association des Chauffeurs Mopila fait partie intégrante de la Synergie des Associations pour la Défense des Droits des Chauffeurs et pour la Promotion du Civisme routier en République Démocratique du Congo, Synergie que coordonne d'une tête bien posée sur les épaules, Monsieur Chardin Ngoie, chauffeur de son état et président du MSCC (Mutuelle pour la Solidarité des Chauffeurs au Congo).

Chardin, faut-il le souligner, c'est lui le fondateur de l'Association des Chauffeurs Mopila où il est en même temps Conseiller Principal.