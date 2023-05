Congo-Kinshasa: Tâtonnement !

opinion

C'est le mot qui résume de près et de plus la situation globale du pays. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le pays marche vers un abîme. La direction tâtonne, la gestion tâtonne et le pays demeure sur le cric.

Le visage de ce cher et beau pays, immensément riche dans son sol et sous-sol, frise, malheureusement, le tâtonnement à outrance. Que faut-il faire ? Et par où devrions-nous commencer ? Le Congo démocratique déçoit énormément et ce, dans tous les secteurs. Oui, entre les pleurs ainsi que les réclamations çà et là, il y a lieu de calmer les ardeurs de chacun et de convier les protagonistes politiques, bref, au travail, à s'engager résolument dans la quête de paix durable et à la construction de cette grande Nation à l'épicentre de l'Afrique.

A l'approche des joutes électorales dont le vote est prévu le 20 décembre 2023, les actes de violence montent d'un cran et le pouvoir est de plus en plus piégé par l'opposition. Les actes de violences recensés en marge de la manifestation de l'opposition sont aujourd'hui une preuve irréfutable de l'état actuel du pays.

Le gouverneur Ngobila a été d'ores et déjà indexé comme le responsable de tous les dégâts et dérapages enregistrés pour le fait d'avoir imposé aux organisateurs l'itinéraire allant du Rond-point Sakombi à l'YMCA alors que les leaders de l'Opposition voulaient bien débuter la procession au niveau de Super Lemba. Pendant ce temps-là, Muzito a exigé une enquête indépendante pour établir les responsabilités. Sacré Adolphe ! Comme l'on pouvait imaginer, les USA se disent préoccupés par ce qu'ils qualifient d'indications d'un usage disproportionné de la force par les forces de sécurité en réponse aux manifestations. Mais, quelle est la part des responsabilités de ceux qui n'ont pas voulu, délibérément, respecter l'itinéraire tracé par l'hôtel de ville pour éviter le pire ? Félix Tshisekedi, qui s'apprête à s'envoler pour la Chine, plusieurs schémas se présentent à lui. Un forcing est aussi un alternatif. C'est-à-dire, faisant la sourde oreille, l'objectif ici serait de foncer tout droit vers la tenue des élections peu importe les élucubrations des uns et des autres Il y a aussi le schéma de ne pas vouloir organiser les élections. Cependant, cela va ouvrir la voie à la crise de légitimité et de légalité. Le dernier schéma, la quête d'un consensus autour des élections. Le décor étant planté, à l'approche des élections, les tensions montent aussi.