Congo-Kinshasa: 'Les hommes et les femmes à ne pas épouser' - Voici le nouvel ouvrage du Rév. Daisy Kitoko

Dans le souci de mieux orienter et encadrer les futurs mariés sur les différentes modalités du choix du conjoint ou conjointe, le Pasteur Daisy Kitoko a rendu publique la deuxième édition de son ouvrage intitulé : «Les hommes et les femmes à ne pas épouser». Cette oeuvre d'esprit a été portée sur les fonts baptismaux tout dernièrement à l'amphithéâtre du Musée national de la RDC. Lors de cette activité scientifique, l'auteur a stipulé que cet ouvrage permet à plusieurs mariés de revoir certaines données de leurs vies de couple, et à ceux qui veulent se marier à faire des choix judicieux et responsables afin de jouir pleinement du bonheur que Dieu réserve aux mariés.

Devant les fidèles de son église Bethesda ainsi que des amoureux du livre venus s'abreuver, il a indiqué que plusieurs personnes ignorent les critères qui conduisent à choisir le bon partenaire pour le mariage et les facteurs qui garantissent la stabilité du foyer. Cette flagrante ignorance est en grande partie à la base de la croissance spectaculaire et scandaleuse du taux de divorce et du nombre des « mariés malheureux » dans toutes les couches de la société. Des divorcés et des malheureux qui ressassent discrètement le célèbre refrain «Si je savais».

A l'en croire, pour résorber cette crise, le Saint Esprit lui a mis à coeur de mettre par écrit son expérience de plusieurs années d'encadrement des couples, et le condensé de plus d'une vingtaine d'années d'enseignements et de conférences pour les aspirants au mariage et les couples mariés. Il a ajouté que ces écrits fondés sur les Saintes écritures et étayés par son parcours conjugal, permettront à plusieurs mariés de revoir certaines données de leurs vies de couples et à ceux qui veulent se marier à faire des choix judicieux et responsables pour jouir pleinement du bonheur que Dieu réserve aux mariés.

Pour l'auteur, cette oeuvre littéraire apportera de grands changements dans la société. «Cet ouvrage que vous avez maintenant est un livre de sagesse qui apportera de grands changements dans votre vie et la mise en pratique des orientations qui s'y trouvent, garantira le bonheur de votre vie et la stabilité de votre couple», a-t-il précisé.

Et d'ajouter : «Apres lecture de sa première édition, plusieurs de mes lecteurs "mariés malheureux" ainsi que les divorcés ont exprimé le regret de n'avoir pas lu la première édition du présent ouvrage avant de s'engager. Je vous conseille fortement de lire cette édition afin que vous ne puissiez aussi le regretter un jour», a-t-il conseillé.

Il y a lieu de signaler que le pasteur Daisy Kitoko Bisimwa, auteur de cet ouvrage, est un conférencier biblique et conseiller conjugal éprouvé, doté d'un ministère de délivrance et de guérison. Après de brillantes études d'économie et de théologie pratique, il dirige l'Eglise BETHESDA. Il est aussi visionnaire et président de l'Union des pasteurs du Congo (UPC), une association et d'édification et d'encadrement des serviteurs de Dieu.