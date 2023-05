Afrique: Top 50 des meilleures plages au monde - Anse Source d'Argent aux Seychelles prend la 2ème place

Anse Source d'Argent situé sur l'île de La Digue aux Seychelles a remporté la deuxième place sur la liste des 50 meilleures plages du monde pour 2023, a déclaré mercredi Tourism Seychelles - la branche marketing du département du tourisme.

Présentée par Banana Boat, la liste des 50 meilleures plages du monde est le résultat d'un effort collaboratif qui a recueilli les votes de plus de 750 influenceurs et professionnels du voyage estimés.

Anse Source D'Agent est située au sud-ouest de La Digue - la troisième île la plus peuplée des Seychelles. La plage a des vaguelettes cristallines qui clapotent rythmiquement sur du sable blanc scintillant, ombragées par endroits du soleil par des rochers de granit spectaculaires et des cocotiers verts feuillus.

En tête de liste se trouvait Lucky Bay en Australie et en troisième place Hidden Beach aux Philippines.

Le classement des plages était basé sur plusieurs critères, tels que la beauté naturelle intacte, l'éloignement, la qualité de la baignade, les jours d'ensoleillement annuels et la température annuelle moyenne.

Tourism Seychelles a déclaré que l'inclusion des plages des Seychelles sur la liste des 50 meilleures plages du monde témoigne de leur beauté naturelle et de leurs paysages captivants.

"Anse Source D'Argent est reconnue comme l'une des côtes les plus photographiées au monde et captive les visiteurs avec son sable doré, ses eaux turquoise et ses majestueux rochers de granit. Avec des jours de soleil impressionnants chaque année, cette plage ouvre la voie à une expérience de plage idyllique. ", a ajouté Tourisme Seychelles.

La plage populaire a été plusieurs fois en tête du classement. En 2019, elle a été classée numéro un sur les 50 meilleures plages d'Afrique.

Une autre plage des Seychelles, Anse Lazio, sur l'île de Praslin, a été classée 29e.

Anse Lazio est située sur la côte nord-ouest de l'île de Praslin, la deuxième île la plus importante des Seychelles. La plage peut sembler assez éloignée du monde, mais elle est facilement accessible à pied, en voiture ou en bateau.

Tourism Seychelles a déclaré que "célébrée comme l'une des plus belles plages du monde, Anse Lazio présente une large étendue de sable blanc et doux encadrée de rochers de granit aux deux extrémités. Ses eaux calmes et cristallines et sa pente douce en font un cadre idéal pour la baignade et plongée avec masque et tuba."

"Cette reconnaissance renforce encore la position des Seychelles en tant que destination incontournable pour les amoureux de la plage du monde entier, offrant une expérience vraiment extraordinaire", a-t-il ajouté.