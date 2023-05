Tunisie: Mondial U20 | L'équipe de Tunisie perd contre l'Angleterre - Un moindre mal

Les Aigles de Carthage juniors n'ont pas pu éviter la défaite dans leur premier match contre le géant anglais. Mais on leur reconnaît le grand mérite d'avoir vendu chèrement leur peau

Face au champion d'Europe et favori en puissance de cette Coupe du monde, toute équipe de niveau inférieur aurait tout simplement cherché à limiter les dégâts. Notre team national a donné cette impression durant toute la première mi-temps. Un bloc très bas, une défense renforcée dans sa charnière centrale avec Ghaith Wahabi comme libéro inversé devant les deux arrières centraux Aziz Saoudi et Zinedine Sassi, avec Sami Chouchane et Mohamed Wael Derbali plus demi défensifs que milieux offensifs créateurs et le duo Chaim Djebali et Jibril Othman trop isolés et mal soutenus en phase de transition pour créer le danger en attaque.

Résultat : un bon comportement défensif qui a fermé les espaces devant l'équipe anglaise et neutralisé les montées de ses deux latéraux qui avaient tenté en vain d'écarter le jeu sur les côtés et de multiplier les centrages aériens sur notamment leur joueur de pointe au bon jeu de tête de Dane Scarlett. Ça n'a pas empêché ce dernier d'inscrire le seul but de la rencontre suite à un mauvais placement et une anticipation très approximative de la trajectoire du ballon de Zinedine Sassi (25'). Ce regroupement massif derrière les protégés de Montasser Louhichi a fait qu'on n'a rien eu pratiquement à se mettre sous la dent côté offensif et pas une réelle opportunité de marquer durant 45 premières minutes de perdues.

Dilemme

Après la pause, le sélectionneur tunisien s'est trouvé entre deux feux : sortir son équipe de son ornière et de sa base arrière pour lui donner un meilleur visage à vocation offensive et prendre ainsi le risque de se découvrir et d'encaisser d'autres buts ou camper sur sa stratégie de départ. Et il faut avouer que Montasser Louhichi a mis du temps pour trancher.

Le moment fort dans le match a été l'entrée de Mohamed Dhaoui à la place de Jibril Othman. Un changement poste par poste mais les deux joueurs ont des profils différents. Mohamed Dhaoui, alias Kristo, a métamorphosé l'animation offensive de l'équipe avec plus de percées sur les couloirs ce qui a fait reculer le bloc des Anglais et diminué la pression sur la défense et le milieu de terrain ce qui subissaient seuls, avant son entrée, le poids du match. Dès lors, on a vu un Ghaith Wahabi avancer d'un cran à l'entrejeu, un Sami Chouchane qui n'a plus peur de se projeter plus en avant et un Mohamed Wael Derbali dans son vrai rôle de meneur de jeu. Le système de jeu a été mieux équilibré par ces correctifs apportés tardivement.

Le gardien Idriss Arfaoui a fait le reste en étant vigilant sur sa ligne de but et a montré avec sa bonne prise de balle et sa bonne anticipation des trajectoires des tirs adverses qu'il est bien le portier numéro un de l'équipe. Les Aigles de Carthage juniors n'ont pas réussi à arracher le but d'égalisation mais avec cette courte défaite face au géant anglais , champion d'Europe et grand favori pour remporter cette Coupe du monde, ils peuvent aborder le match décisif contre l'Irak avec pas mal d'arguments et plus de confiance. Avec une approche de cette rencontre qui doit sans doute changer.