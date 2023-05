Sénégal: Le président la CAF salue leadership d'Augustin Senghor

Dakar — Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a félicité le Sénégal pour son sacre à la CAN des moins de 17 en Algérie, saluant le leadership « excellent » et « inspirant » du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.

« C'est avec une grande joie qu'une fois de plus, je vous félicite pour la victoire bien méritée du Sénégal et son sacre de champion de Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans, en Algérie », a-t-il dit dans un communiqué publié, mardi, par la FSF. « Les victoires constantes des équipes nationales sénégalaises témoignent de votre excellent et inspirant leadership », a ajouté M. Motsepe.

Le Sénégal est devenu la première nation africaine, vainqueur de cinq compétitions d'affilée de la Confédération africaine de football (CAF), en moins de deux ans, après son sacre historique en Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans. Il s'agit de la CAN sénior, la CAN de Beach Soccer, du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), la CAN des moins de 20 ans, du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA)-féminin.

« Je vous encourage à poursuivre le travail remarquable que vous faites », a-t-il dit, saluant le soutien de l'État.