Sénégal: Fermes »Naatangué » - le DG de l'ANIDA veut introduire une »nouvelle offre »

Mbour — Le nouveau Directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole (ANIDA),Amadou Hamath Touré, souhaite introduire une »nouvelle offre » en allant vers des fermes « Naatangué » de plus de 150 hectares pour booster la production et améliorer le quotidien des sénégalais.

»Ce qu'on veut c'est aller plus loin (...) faire entrer des opérateurs privés et faire plus grand, c'est-dire aller vers des fermes de plus de 150 hectares, c'est cela l'offre nouvelle que nous allons introduire », a-t-il dit.

Le directeur de l'ANIDA s'exprimait mardi en marge d'une visite dans les fermes de Djilakh et Nguékhokh, dans l'arrondissement de Sindia (Mbour, ouest).

« Depuis 2008, l'ANIDA fait les mêmes fermes, il faut à présent faire plus grand et plus moderne et qu'il y ait un impact dans la production et le quotidien des sénégalais", a-t-il préconisé.

Amadou Hamath Touré a salué toutefois la réussite jusqu'ici des modèles d'exploitation agricole des fermes Naatangué.

Les Ferme Naatangué sont basées sur la maîtrise de l'eau grâce à la mobilisation des eaux souterraines pour l'agriculture et adossée aux nouvelles technologies de l'irrigation à l'intégration des différentes chaînes de valeur et à la promotion de l'énergie telle que le solaire.

Cette stratégie a permis à l'ANIDA de réaliser 683 fermes et créer 46 640 emplois pour les jeunes sortants des écoles de formation et des universités.

Les fermes familiales Naatangué sont de petites fermes de 1 à 2 hectares destinées à des individus tandis que les fermes villageoises sont les modèles qui ont des superficies plus grandes dépassant 50 hectares et regroupant plusieurs villages qui y travaillent.

La ferme de Djilakh est la première ferme réalisée par l'ANIDA en 2008, la seule qui s'étend aujourd'hui sur 100 ha et emploie plus de 2000 personnes.

Le haricot fait partie des produits à haut rendement cultivés dans cette ferme avec une production de 10 à 15 tonnes à l'hectare, a expliqué Diadji Guèye, le responsable de production. On y cultive aussi la pastèque avec des rendements de 40 tonnes à l'hectare sur 90 hectares.

L'ANIDA a réalisé 5 fermes dans le département de Mbour: Djilakh- Nguékhokh- Sandra- Keur El Hadji- Aga Bambou.

Pour le Directeur Général, nommé en en mars dernier, les défis à relever porteront sur la finalisation et la clôture du programme »Xéyu Ndaw Ni » dans laquelle sont attendues 70 fermes villageoises Naatangué avec un système de pompage solaire et 1700 fermes familiales aménagées.