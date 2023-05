Afrique: M. Bensaid s'entretient avec des ministres africains de la Culture

Rabat — Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, s'est entretenu mardi avec des ministres africains de la culture en marge de la Réunion ministérielle africaine de la culture tenue lundi dernier à Rabat.

M. Bensaid s'est entretenu avec la ministre égyptienne de la culture, le ministre de la culture de la République du Malawi, le ministre sénégalais de la culture en plus de la ministre ougandaise de la culture et le ministre de la culture de la République de Guinée, indique un communiqué du ministère.

Il a également eu des entretiens avec le ministre de la jeunesse, de la culture, des sports et des relations avec le Parlement de la République Islamique de Mauritanie, ainsi qu'avec le secrétaire d'État à la culture et aux arts de la République de Seychelles, ajoute la même source.

Ces entretiens ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et de la coopération culturelle, l'échange d'expérience et d'expertise dans le domaine des arts, du patrimoine, et de la coopération académique entre les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de Jeunesse, de la culture, de la communication et leurs homologues des pays frères et amis, précise le communiqué.

Il a également été convenu d'organiser des manifestations culturelles et artistiques communes et de se renforcer la coordination dans diverses instances régionales et internationales.

Rabat, Capitale africaine de la culture, a abrité deux jours durant une réunion ministérielle africaine de la culture en présence de 30 pays du Continent et qui a été couronnée par une déclaration commune ayant salué les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière de renforcement de la coopération Sud-Sud et de développement de l'Afrique.