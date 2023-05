Maroc: Adoption en Conseil de gouvernement d'un projet de décret relatif à la création d'une Direction générale de la transition numérique

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi à Rabat, a approuvé le projet de décret n°2.23.405 portant création d'une Direction générale de la transition numérique et fixant ses compétences et son organisation.

Présenté par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, ce projet vise à assurer la convergence des composantes de la Stratégie nationale de développement numérique en vue de fournir le cadre optimal favorisant l'atteinte des objectifs de cette stratégie, inspirée des Hautes Orientations Royales, du Nouveau modèle de développement, du programme gouvernemental et des enseignements tirés de la pandémie de Covid-19, en plus des engagements internationaux liés aux domaines de la transition numérique, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Ce projet de décret porte création d'une Direction générale de la transition numérique et fixe ses compétences et son organisation, en vue de mettre en place un cadre organisationnel en amont des préparatifs d'une stratégie nationale pour le développement numérique dans le but d'accompagner et soutenir les projets relatifs à cette stratégie et assurer le suivi de son exécution, a-t-il ajouté.