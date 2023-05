Maroc: Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi portant création de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi, a adopté le projet de loi n° 23.23 portant création de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé.

Présenté par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la réforme du système de santé, conformément à la volonté de SM le Roi Mohammed VI qui avait appelé à une refonte radicale du système de santé national, qui intéresse toutes les institutions offrant des services de santé et de traitement aux citoyens, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Ce projet de loi vise à créer la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé qui contribuera, à l'instar des institutions similaires qui sont au service des citoyens depuis presque trente ans, au soutien du système de santé national à travers la promotion des traitements, ainsi que le développement de l'enseignement supérieur, de la formation, de la recherche et de l'innovation, a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Elle contribuera également, a-t-il poursuivi, à la diversification de l'offre sanitaire à travers le territoire national, en offrant des services de santé et de traitement de qualité dans les différentes spécialités médicales, en facilitant l'accès aux traitements et à l'hospitalisation aux citoyens quel que soit le type d'assurance médicale obligatoire de base à laquelle ils sont assujettis, ainsi qu'en créant et en développant l'infrastructure sanitaire, dont le CHU Mohammed VI de Rabat et le CHU Mohammed VI de Dakhla, dans le but de réhabiliter le système de santé national selon les meilleures normes.

Ce projet de loi comprend plusieurs dispositions fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, qui sera soumise aux règles de gouvernance en vigueur pour des institutions similaires en matière de la gestion administrative et financière, a précisé M. Baitas.