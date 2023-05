Maroc: Agadir-Ida Outanane/INDH - Forte impulsion à la scolarisation des enfants en situation de handicap

Agadir — Fidèle à sa vocation humaine, sociale et solidaire, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), dans le cadre de sa 3è phase, ne cesse de donner une forte impulsion à la scolarisation des enfants en situation de handicap au niveau de la préfecture d'Agadir-Ida Outanane.

En effet, l'INDH accorde une attention particulière à cette catégorie sociale, à travers l'intégration dans le processus du système d'éducation et de formation et ce dans le respect du principe d'équité et d'égalité des chances.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la troisième phase de l'INDH 2019-2023, considérée comme un processus de développement renouvelé en faveur de l'impulsion du capital humain, le Comité Préfectoral de Développement Humain d'Agadir-Ida Outanane, a procédé, au cours de cette année scolaire 2022/2023, à l'acquisition et la distribution des équipements didactiques pour l'appui à la scolarisation des enfants en situation de handicap, au niveau de 17 établissements scolaires relevant de la Préfecture d'Agadir-Ida Outanane et ce, pour un coût global s'élevant à près d'un million de dirhams.

Ces équipements comprennent le matériel didactique, le matériel multimédia, le matériel signalétique et le mobilier nécessaires à l'équipement de 17 classes spécifiques, dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie et de scolarisation des enfants en situation de handicap.

S'inscrivant dans le cadre de la convention de partenariat signée entre le Comité Préfectoral de Développement Humain d'Agadir-Ida Outanane et la Direction Préfectorale du Ministère de l'Education Nationale du Préscolaire et des Sports d'Agadir, cette opération qui profitera à quelque 318 élèves, vient soutenir une série de projets relatifs à l'épanouissement et l'accès à l'éducation des enfants à besoins spécifiques.

L'école "Al Izdihar" au quartier Essalam et l'école "Atakadom" au quartier Talborjt à Agadir, offrent l'exemple de structures socioéducatives intégrées ayant bénéficié de l'appui de l'INDH et qui incarnent la philosophie et l'esprit de cette Initiative qui place au coeur de ses priorités, l'inclusion des enfants et des adolescents en situation de handicap.

Ces structures socioéducatives et thérapeutiques multifonctionnelles de proximité reflètent la place de choix qu'occupent les programmes et initiatives destinés aux enfants en situation de handicap dans le cadre de l'Initiative, notamment le 2e Programme "Accompagnement des personnes en situation de précarité ".

Dans une déclaration à la MAP, Noura Ichi, présidente de l'association "Espoir des enfants autistes" à l'école "Al Izdihar" a souligné que l'appui de l'INDH a largement contribué à l'intégration éducative des enfants en situation de handicap, notant que grâce à cette forte mobilisation, il a été procédé à l'intégration et la prise en charge pédagogique et paramédicale de quelque 33 enfants autistes au niveau de cette école.

L'accompagnement des enfants en situation de handicap dans la préfecture d'Agadir-Ida Outanane demeure ainsi, l'une des grandes priorités de la 3ème phase de l'INDH, qui ne ménage aucun effort, à travers plusieurs actions, pour améliorer la qualité des services fournis à cette catégorie sociale.

La finalité étant d'atténuer les souffrances de ces enfants, d'améliorer leur état de santé, de mieux les aider et les accompagner à dépasser leur handicap et surtout, de les épauler de manière à ce qu'ils puissent mener une vie normale et s'intégrer aisément au sein de la société.

Les multiples projets réalisés et actions entreprises par l'INDH en faveur de cette catégorie sociale ont pour objectif d'instaurer un cadre de vie préservant la dignité humaine de ces individus et de leur apporter l'appui et l'accompagnement nécessaires pour leur prise en charge et l'amélioration de leurs conditions de vie.

Depuis son lancement en 2005 par SM le Roi Mohammed VI, l'INDH ne cesse de contribuer à favoriser l'intégration des personnes à besoins spécifiques sans ressources.