Maroc: Laâyoune/INDH - Appel à proposition de projets d'amélioration du revenu, de promotion de l'ESS et des AGR

Laâyoune — Le Comité provincial du développement humain (CPDH) de Laâyoune a lancé, récemment, un appel à proposition de projets dans le cadre de l'axe d'amélioration du revenu, de promotion de l'économie sociale et solidaire (ESS) et des activités génératrices de revenus (AGR).

Cet appel à proposition de projets, qui s'inscrit dans le cadre du troisième programme de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) relatif à l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, a pour objectif de renforcer et valoriser les filières prometteuses dans la province.

Il s'adresse aux organisations oeuvrant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire qui portent des idées de projets, émanant de filières prometteuses dans la province et ayant un grand impact sur l'emploi des jeunes et facilitant leur insertion économique, en tenant compte de l'approche genre.

Ces projets ciblent les coopératives et la fédération de coopératives auxquelles s'applique la loi N° 12-112 (sous réserve que le taux de jeunes et de femmes constitue plus de 30% des collaborateurs) et les groupements d'intérêt économique, en plus des petites et très petites entreprises.

Les candidats retenus définitivement peuvent bénéficier d'un accompagnement technique dans le domaine du développement des capacités de production (accompagnement technique dans le domaine des marques, marque de qualité, certification...).

Ils profiteront également d'un accompagnement financier dans la limite de 60% du coût global du projet, sans dépasser le plafond autorisé, fixé à 300.000 Dhs pour les coopératives et à 100.000 Dhs pour les petites et très petites entreprises et auquel les porteurs de projets contribuent à 40% restants.

Les filières prometteuses dans la province de Laâyoune comprennent l'agriculture, la viande cameline et ses dérivés, le tourisme, l'artisanat et la pêche maritime.

Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature auprès de la plateforme des jeunes à Laâyoune avant le 30 mai.