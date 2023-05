Afrique: Coopération, solidarité et partage, maîtres-mots de la politique africaine du Royaume

Rabat — Depuis Son accession au Trône de Ses illustres Aïeux, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adopté une nouvelle approche géostratégique, inscrite dans le cadre de la coopération Sud-Sud, s'articulant autour des notions de solidarité, de partage et d'intérêt commun et ayant pour finalité ultime l'émergence d'une Afrique forte et unie.

La journée mondiale de l'Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année, offre l'occasion de souligner l'engagement africain du Maroc et sa solidarité, constante et inconditionnelle, avec les pays frères et amis du Continent, conformément à la vision éclairée du Souverain qui a toujours aspiré à une Afrique entreprenante et audacieuse, relevant ses défis et les transformant en opportunités.

Depuis l'an 2000, le Maroc a conclu plus d'un millier d'accords avec les pays africains. De même, pendant toutes ces années, Sa Majesté le Roi a entrepris plusieurs visites dans les différentes sous-régions du Continent, multipliant les initiatives et les projets de coopération Sud-Sud et donnant plein sens aux notions de co-développement et de co-émergence.

Un des projets stratégiques phares initiés par le Souverain est le méga-projet du gazoduc Nigeria-Maroc, un projet d'envergure qui, destiné aux générations présentes et futures, oeuvre en faveur de la paix, de l'intégration économique du Continent et profite à l'ensemble de la région de l'Afrique de l'ouest, dont la population dépasse 440 millions d'habitants.

Ce gazoduc, qui participera à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines, à l'intégration des économies de la sous-région et à la protection de l'environnement grâce à un approvisionnement en gaz durable et fiable, longera la côte ouest-africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu'au Maroc. Il sera connecté au Gazoduc Maghreb-Europe et au réseau gazier européen et permettra aussi d'alimenter les États enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali.

Outre l'enjeu de la sécurité énergétique, l'Afrique doit relever un autre défi majeur, et non des moindres, ayant trait à la sécurité alimentaire. Le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, a, dans ce cadre, entrepris plusieurs projets visant à améliorer la productivité agricole et à garantir la souveraineté alimentaire. Il en est ainsi de l'Initiative pour l'Adaptation de l'Agriculture Africaine au changement climatique, dite "Initiative Triple A", lancée à l'occasion du Sommet Africain de l'Action tenu en marge de la COP22 qu'a abrité la ville de Marrakech en novembre 2016.

A cette initiative viennent s'ajouter les projets des Unités de production de fertilisants, mises en place dans certains pays d'Afrique, comme l'Éthiopie et le Nigeria, et dont les bénéfices s'étendent à l'ensemble du Continent, et les dons d'engrais accordés par le Royaume à des pays africains frères et amis.

Convaincu qu'il ne peut y avoir de sécurité sans développement, ni de développement sans sécurité, le Royaume a toujours été présent, lorsqu'il s'est agi de défendre la stabilité du Continent. Ainsi, depuis son indépendance, le Maroc a participé à plusieurs opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique, déployant des milliers d'hommes dans les différents théâtres d'opérations.

Il en est de même de la coopération en matière de lutte contre le phénomène terroriste. Le Maroc a, de tout temps, fait part de son engagement à partager son expérience singulière et reconnue mondialement avec ses frères africains, que ce soit dans le domaine de la coopération sécuritaire ou en matière de lutte contre l'extrémisme.

Ce partage d'expériences ne se limite pas au volet sécuritaire car le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a manifesté sa disposition à faire bénéficier les pays africains de son expérience en matière de gestion de la chose religieuse.

Dans ce cadre, plusieurs imams originaires de pays frères et amis ont intégré l'Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidines et morchidates de Rabat, outre l'échange d'expériences effectué dans le cadre de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, une instance créée à l'initiative de SM le Roi aux fins de préserver la religion contre les déviations et l'extrémisme et de promouvoir les valeurs magnanimes de l'Islam.

Cette volonté du Royaume de partager son expérience et expertise se manifeste également à travers le nombre de bourses accordées à des jeunes ressortissants africains désireux de poursuivre leurs études supérieures au Maroc et les projets de Centres de Formation professionnelle initiés dans différents pays africains frères et amis, à l'image du Centre multisectoriel de formation professionnelle "Mohammed VI" de Yopougon en Côte d'Ivoire, du centre de formation professionnelle dans les métiers du transport et de la logistique au Gabon et du complexe de formation professionnelle à Conakry en République de Guinée.

Ces projets illustrent l'intérêt particulier qu'accorde SM le Roi au citoyen africain en général et aux jeunes en particulier, force motrice de tout changement et acteur majeur dans la construction de l'Afrique de demain, une Afrique prospère où règnent à la paix, la stabilité, la sécurité et l'unité.