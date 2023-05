Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire : Hadj 2023- L'empreinte obligatoire pour les pèlerins

Les pèlerins au Hadj 2023 seront soumis sans exception à compter d’aujourd’hui, et ce jusqu’au 5 juin à la prise d’empreinte obligatoire. À cet effet, « Nous allons déployer à compter du 25 mai 2023 une importante logistique et des équipes tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays pour procéder à l’enrôlement desdites données biométriques des pèlerins » a précise le commissaire du hadj, l’imam Bachir Ouattara. C’était lors de la conférence de presse qu’il a animée hier au siège du commissariat du Hadj à Abidjan- Cocody. La raison évoquée est la sécurité. À en croire le guide religieux, les Saoudiens veulent s’assurer que les pèlerins ivoiriens n’ont pas d’antécédents avec leur pays. Si c’est le cas, les personnes concernées seront immédiatement remplacées.

Aussi, il ajouté que la prise des empreintes obligatoires s’inscrit dans le projet Tariq Makkah encore appelé route de la Mecque. Il consiste selon le commissaire Bachir Ouattara dans la continuité des efforts du Royaume d’Arabie saoudite pour faciliter le hadj aux pèlerins.

Il s’agira selon l’imam, à faire venir des saoudiens de l’immigration en Côte d’Ivoire afin d’assouplir les procédures d’entrée des pèlerins en terre sainte en finalisant toutes les procédures policières et douanières à partir de l’aéroport d’Abidjan. Et les pèlerins une fois en Arabie saoudite seront directement convoyés dans leurs différents hôtels. Pour une meilleure organisation de cette opération entièrement gratuite, des zones d’enrôlement ont été installées à Abidjan et à l’intérieur.

Les pèlerins résidants A Abidjan, notamment au Plateau,Treichville, Marcory peuvent se faire enrôler à la Mosquée de l’avenue 8.Ceux de Koumassi, Port Bouet, Gonzacque et Zone 4 sont attendus à la grande Mosquée de Koumassi. Pour ce qui est de la Zone 2, A Mosquée Fitia d’Abobo recevra les pèlerins d’Abobo, Anyama et Adjamé. Ceux de Cocody et Bingerville pourront se faire enrôler à la Mosquée d’Aghien. La Mosquée du Toit rouge recevra les pèlerins d’Attecoubé, Yopougon, Songon et Dabou pour leur enrôlement.

En vue de permettre à tous les Ivoiriens pèlerins de se faire enrôler, il est prévu des zones d’enrôlement à Bouaké, Abengourou, Daloa, Korhogo, Man, Odienné et San Pédro. Le commissaire rassure que tous les pèlerins pourront se faire enrôler avant le départ du hadj prévu du 7 au 16juin 2023.

Il faut rappeler que le choix de la Côte d’Ivoire pour bénéficier de ce projet Tariq Makkak à l’instar cette année du Maroc, Pakistan, Bangladesh, Turquie est relative à la qualité de son organisation du Hadj a fait observer le commissaire