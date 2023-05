Tunisie: Saïed au gouverneur de la Banque centrale - « Ceux qui profitent des fonds illégaux doivent répondre de leurs actes »

« Nulle n'ignore que les fonds circulent de manière illégale et il n'est plus possible pour les parties qui profitent de ces fonds de ne pas répondre de leurs actes devant la justice ».

Le Président de la République Kaïs Saïed a reçu au Palais de Carthage, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, qui lui a remis les états financiers 2022 de la banque et le rapport des Commissaires aux comptes.

La rencontre a porté sur l'importance du rôle de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) dans l'identification des ressources de financement illicites, selon un communiqué de la présidence de la République.

« Nulle n'ignore que les fonds circulent de manière illégale et il n'est plus possible pour les parties qui profitent de ces fonds de ne pas répondre de leurs actes devant la justice », a affirmé le chef de l'État.