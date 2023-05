Algérie: PNUD - Clôture du projet pour la réhabilitation des paysages forestiers incendiés

Les participants à l'atelier de clôture du projet mené par l'Algérie dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en vue de la réhabilitation et restauration des paysages forestiers incendiés depuis 2021, ont souligné mercredi à Tipasa, l'importance de renforcer les efforts de coopération internationale pour faire face aux catastrophes environnementales et protéger les espaces naturels, en raison de leur rôle dans la préservation des écosystèmes.

"Ce programme d'urgence est une initiative du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en coordination avec la Direction générale des forêts (DGF) et la contribution des ambassades des Pays-Bas et de Grande-Bretagne en Algérie, dans le cadre d'accords de coopération internationale, s'étendant de décembre 2021 à mars 2023, en vue du soutien de la stratégie algérienne de lutte contre les incendies de forêt. Soit suite aux lourdes pertes matérielles et humaines enregistrées dans les incendies de forêts de l'été 2021", a indiqué le directeur général des forêts, Djamel Touahria.

Il a signalé la mise en oeuvre de ce programme au niveau des dix wilayas les plus affectées par les feux de forêts (Ain Defla, Chlef, Tipasa, Bouira, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Khenchela et Guelma), dans le but d'appuyer la réhabilitation et la restauration des paysages forestiers incendiés, à travers, entre autres la correction des cours d'eau et le soutien des associations actives du secteur environnemental.

M.Touahria a, aussi, loué les efforts du PNUD et la contribution des ambassades des Pays-Bas et de Grande-Bretagne dans sa réussite, qualifiant le projet d'"outil de développement durable" que le gouvernement algérien s'emploie à renforcer à travers une stratégie nationale de lutte contre les incendies de forêts, la préservation de ce milieu naturel, sa réhabilitation et protection, par la diversification des outils et des moyens et le développement de solutions technologiques intelligentes pour prévenir les catastrophes.

Les feux de forêts ont ravagé une moyenne annuelle de 32.000 ha, en Algérie, durant ces dix dernières années, en causant des pertes considérables dans le couvert végétal, mais aussi la ressource animale et les récoltes agricoles.

Un fait ayant incité le Gouvernement, selon M.Touahria, à la "prise de mesures pour indemniser les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi reboiser les surfaces brulées", soulignant que les incendies de l'été 2021 ont ravagé sur leur passage plus de 90.000 ha de forêts, en plus des pertes en vies humaines et des dommages socio-économiques.

Pour sa part, la représentante résidente du PNUD en Algérie, Blerta Aliko a réitéré l'engagement permanent du programme onusien à soutenir le gouvernement algérien dans la réalisation de ses objectifs de développement et ses efforts de protection de l'environnement et des ressources naturelles en Algérie.

Elle a, aussi, qualifié le projet d'"exemple digne d'intérêt "démontrant "l'impact positif de la coopération internationale dans la résolution de divers défis environnementaux".

Et de poursuivre" les incendies de forêts, exacerbés par des conditions climatiques difficiles, constituent, à l'heure actuelle, un défi majeur dans la région méditerranéenne, car ces ressources naturelles sont un réservoir d'une extrême importance pour les écosystèmes des pays de la région, outre son importance socio-économique ".

Le projet du PNUD en Algérie a permis la restauration de plus de 1.650 ha de zones forestières incendiées, en plus du reboisement de 1.396 ha, en coordination avec 58 associations de la société civile.

A cela s'ajoute le lancement de projets pour réduire les risques liés aux inondations au sein des forêts, et l'exploitation d'outils innovants, notamment à travers le développement de la plateforme "Tachdjir"(boisement) visant à faciliter l'élaboration des cartes des zones de reboisement dans le but de renforcer le reboisement durable, tout en utilisant peu d'eau.

Cet atelier a vu la participation de l'ambassadrice des Pays-Bas en Algérie, Mme. Janna van der Velde et de l'ambassadrice de Grande Bretagne, Mme.Sharon Anne Wardle, qui ont souligné l'engagement de leurs pays respectifs à contribuer à toute les initiatives visant la protection de l'environnement, ainsi que leur disposition à apporter un soutien technique à la lutte contre les incendies de forêts et la préservation d'un espace naturel sain.