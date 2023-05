Algérie: Le Chef de la Macheikha islamique de Croatie salue le rôle de l'Algérie dans la diffusion des principes de tolérance

ALGER — Le Chef de la Macheikha islamique de la République de Croatie, le Grand mufti, Aziz Hasanovic a salué, mercredi depuis la capitale Zagreb, le rôle de l'Algérie dans la diffusion des principes de tolérance et de coexistence dans le monde et le bannissement du discours extrémiste et haineux, indique un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Lors d'une audience accordée par le Grand mufti, Aziz Hasanovic à une délégation de l'APN conduite par le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Salim Merah, un aperçu a été donné aux hôtes sur "la situation des musulmans et de la communauté musulmane en Croatie qui jouit de tous ses droits", ajoute le communiqué.

A cette occasion, Cheikh Hasanovic "a présenté un exposé exhaustif sur le rôle de l'instance de la fatwa dans l'unification du discours religieux, en bannissant l'extrémisme et en consacrant la modération", précise la même source.

Le Grand mufti a salué, dans ce sens, "le rôle de l'Algérie dans la diffusion des principes de tolérance et de coexistence dans le monde et le bannissement du discours extrémiste et haineux".

M.Merah a salué pour sa part "le modèle de la Croatie dans la coexistence des religions, les confréries et le respect de l'autre, adressant ses remerciements au Grand mufti pour l'accueil et la grande considération vouée à l'Etat et au peuple algérien", conclut le document.