Ile Maurice: Alain Ng - «Les mesures stratégiques prises ont impacté les ventes automobiles»

Alain Ng débute dans une firme comptable après son «Higher School Certificate», même si ce n'est pas son premier choix. Il s'inscrit aux cours de l'ACCA et développe ses connaissances en finance, audit, fiscalité et gestion stratégique.

«Fellow member» de l'ACCA, détenteur d'un MBA de l'université de Birmingham et d'un diplôme en gestion de l'ESSEC Business School, il a gravi tous les échelons pour devenir «Financial Controller» chez ABC Motors, avant d'être promu «Chief Operating Officer» (COO) d'ABC Automobile. Rencontre.

Ayant rejoint ABC Automobile en 1998, Alain Ng s'apprête à fêter ses 25 ans de carrière dans le groupe. «Tout au long de mon parcours dans l'entreprise, j'ai su me positionner avec succès dans diverses fonctions clés. J'ai commencé chez ABC Motors en tant que Financial Controller et j'ai rapidement été chargé de responsabilités supplémentaires.» En 2010, il devient Chief Manager de FleetLeader, une filiale spécialisée dans la gestion de flottes. Il supervise et développe plusieurs business units, QuikFix, Ginza Motors, UD Trucks, JMC, Alfa Romeo, Fiat, le segment pneus et batteries, et ABC Coach Works, entre autres. Il jouera ainsi un rôle actif dans la formulation et la mise en oeuvre des stratégies commerciales et opérationnelles de l'entreprise.

«Ma polyvalence et ma capacité à naviguer dans plusieurs domaines m'ont permis de jouer un rôle clé dans la création de nouvelles entités et l'acquisition de marques. En 2013, nous avons lancé QuikFix Service Express, spécialisée dans la réparation et l'entretien automobile multimarques. Mon objectif était de développer le réseau à travers l'île, en proposant aux Mauriciens un service exemplaire et en faisant connaître l'expertise de la marque.» Aujourd'hui, QuikFix possède des branches à Port-Louis, SaintPierre, Ébène, Floréal et Flacq.

Chez TyreXpert, société spécialisée dans la vente de pneus à Maurice, Alain Ng participera activement au lancement de plusieurs marques. Depuis 2019, elle est le distributeur exclusif de la légendaire marque internationale Dunlop. «Nous avons également introduit avec succès sur le marché une gamme de produits d'entretien automobile de la marque Bullsone.

Depuis, TyreXpert s'est développée pour importer et distribuer divers produits, notamment des marques renommées comme Hankook, Vredestein et Sumitomo.» D'autre part, précise-t-il, le secteur automobile ne se limite pas qu'aux marques. «Il est essentiel d'offrir à nos collaborateurs des outils à la fine pointe de la technologie pour les soutenir dans leurs tâches.» Ainsi, ABC Automobile a mis en place diverses mesures, comme des équipements adéquats pour permettre à ses employés de se concentrer sur l'essentiel, de se développer et de réaliser pleinement leur potentiel.

Un secteur dynamique

Selon Alain Ng, le secteur automobile est un environne- ment dynamique et en constante évolution, offrant un cadre professionnel stimulant et passionnant. Les défis quotidiens nécessitent une approche proactive et une réflexion innovante. «En tant que professionnel du secteur depuis 25 ans, j'ai eu l'opportunité de travailler sur une multitude de projets passionnants et je recherche continuellement de nouveaux défis pour me surpasser.

Ma motivation quotidienne est en partie stimulée par la satisfaction personnelle que je ressens en voyant la satisfaction de nos clients.» De plus, ayant une passion pour le développement de ses collaborateurs, il est fier de voir le chemin parcouru par ses collègues, en particulier ceux qui ont commencé dans des postes juniors et ont gravi les échelons jusqu'à des postes à responsabilité.

Des hauts et des bas

«J'ai connu des hauts et des bas dans ma carrière. Toutefois, je considère que ces expériences ne sont qu'une question de percep- tion. En adoptant une mentalité orientée vers les défis, nous pouvons surmonter les difficultés de manière définitive.» Il applique cette philosophie tant dans sa vie professionnelle que personnelle. «Au fur et à mesure que nous progressons dans notre parcours professionnel, nous sommes confrontés à des défis de plus en plus complexes.

Cependant, en anticipant les obstacles et en considérant chaque défi comme une opportunité, nous pouvons les surmonter. La pandémie de Covid-19 constitue un exemple récent et éloquent de l'approche que je prône.» Cette crise sans précédent a mis leur modèle économique à l'épreuve, mais elle a aussi été l'occasion de repenser leur stratégie et leur résilience. «Malgré les deux confinements, nous avons su nous adapter pour consolider notre position.», explique Alain Ng.

Voitures hybrides et électriques

Selon le COO, les politiques gouvernementales d'achat de véhicules hybrides et électriques ont eu un impact positif. Cependant, Nissan a rencontré des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui a retardé la réception de la Nissan Leaf jusqu'en février. «Depuis, nous avons constaté une augmentation de l'intérêt pour les véhicules électriques, en particulier pour notre modèle Leaf, l'un des plus compétitifs sur le marché mauricien. Le Centre Porsche île Maurice commercialise des modèles hybrides et la Taycan 100 % électrique et les ventes se portent bien.»

Cela a-t-il boosté les ventes ? «La mise en oeuvre de mesures stratégiques a eu un impact important sur les ventes automobiles, entraînant une tendance positive ces dernières années sur le marché des véhicules hybrides et électriques», dit-il, ajoutant que ces véhicules suscitent un intérêt croissant auprès des consommateurs.

Cependant, le secteur automobile continue de faire face à des défis majeurs en matière d'approvisionnement. Le coût de ces véhicules dépend des caractéristiques technologiques et des options disponibles. La non-imposition de droits de douane sur ces véhicules les rend financièrement attractifs. «Le prix actuel ne constitue pas un obstacle significatif à l'achat de ces véhicules. Nous avons la chance de bénéficier de telles mesures à Maurice, ce qui n'est pas le cas ailleurs.»

Les marques coréennes populaires

Le secteur automobile évolue constamment. Alors que les marques japonaises et européennes dominaient il y a quelques années, les coréennes ont récemment gagné en popularité. Cette dynamique soulève la question de savoir si un autre fabricant comme la Chine pourrait surpasser ces marques bien établies. «Même si nous vivons sur une petite île relativement éloignée, nous sommes connectés au reste du monde; les changements dans l'industrie automobile mondiale auront bientôt un impact significatif sur notre marché.» La concurrence dans l'industrie sera plus intense et les concessionnaires locaux devront se réinventer pour rester compétitifs.

«L'émergence des véhicules électriques et hybrides a entraîné une évolution des compétences de notre main-d'oeuvre locale. Nous avons formé nos employés pour fournir un service de qualité supérieure, dans ces nouveaux segments», indique Alain Ng, car cette tendance impacte non seulement l'industrie automobile mais également tous les secteurs connexes. «Nous devons donc continuellement former notre main-d'oeuvre aux nouvelles technologies. Par exemple, comment intervenir en cas d'accident ; nous avons donc organisé des formations sur les véhicules électriques avec les parties concernées, notamment les pompiers», conclut le COO d'ABC Automobile.