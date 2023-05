Ile Maurice: Tourisme - Swan Capital table sur 1,2 million d'arrivées au 30 juin

Alors que le Budget 2022-23 avait projeté 1,4 million d'arrivées touristiques au 30 juin 2023, toute laisse croire que cet objectif ne sera pas atteint sur la base des statistiques compilées par l'AHRIM.

Swan Capital Solutions, le pôle financier et investissement du groupe, a chiffré, de son côté, à 1,2 million le nombre de touristes pour l'année fiscale 2022-23 sur la base d'un rapport réalisé récemment. Ce chiffre devrait toutefois augmenter d'une année à l'autre pour atteindre 1,3 million en juin 2024 et 1,4 million en juin 2025. Les recettes touristiques observeront la même tendance haussière : Rs 80 milliards estimées en juin 2023 et Rs 86 millions pour la même période l'année prochaine.

Réalisé par Olivier Allet, Senior Research Analyst de Swan Capital Solutions, le rapport démontre que les arrivées touristiques sont 72 % de celles de 2019 et devraient se situer entre 90 % à 95 % des niveaux prépandémiques en 2023. À la base de cette reprise du marché, la croissance enregistrée sur le marché européen et celui du Moyen-Orient. Mais il y a aussi une lente reprise du marché sri-lankais, qui est venu naturellement créer de nouvelles opportunités pour l'industrie touristique locale.

Par ailleurs, la lente croissance des arrivées touristiques et des revenus engrangés par l'industrie touristique mauricienne entre 2009 et 2019, par rapport aux concurrents de la région, peut être attribuée au manque de diversification des marchés cibles. Ainsi, deux régions, qui ont enregistré une forte croissance durant cette période, ont été l'Asie de l'Est et du Sud, cela au détriment de Maurice dont la part de marché est en chute après 2009.

L'étude de Swan Capital Solutions démontre, par ailleurs, qu'alors que les Maldives se sont concentrées sur le nombre d'arrivées et non sur le per-tourist-dollar, les Seychelles ont adopté en revanche une stratégie contraire, celle tournée vers des touristes fortement dépensiers en dollars, une caractéristique commune des destinations haut de gamme. Cependant, en examinant de plus près la période 2009-2019, Maurice semblait avoir un avantage concurrentiel pour capturer non seulement une grosse part des arrivées touristiques mais aussi des revenus enregistrés. Ce que le pays n'a pas pu réaliser par manque de compétitivité dans ce segment du marché.

Compte tenu des contraintes imposées par les pénuries de maind'oeuvre et les possibilités limitées d'augmenter l'offre de chambres, le rapport suggère également une stratégie nationale axée sur l'augmentation des revenus du tourisme plutôt que sur la simple augmentation des arrivées de touristes.

Dans l'ensemble, le rapport de Swan Securities souligne la nécessité de diversifier les marchés cibles, de se concentrer sur les revenus du tourisme et de planifier stratégiquement pour surmonter les défis et parvenir à une croissance durable de l'industrie du tourisme à Maurice et dans la région océan Indien.