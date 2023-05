Algérie: Portugal - Signature de plusieurs accords de coopération

LISBONNE — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, mercredi à Lisbonne, conjointement avec le Premier ministre portugais, M. Antonio Costa, la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans divers domaines de partenariat et de coopération entre l'Algérie et le Portugal.

A ce propos, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a procédé, avec son homologue portugais, M. Joao Gomes Cravinho, à la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la gouvernance numérique et de la modernisation de l'administration, d'un programme d'échange culturel pour la période 2023-2025, ainsi que d'une Déclaration d'intention portant sur le renforcement de la coopération bilatérale.

De son côté, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mehdi Oualid a procédé, avec le ministre portugais de l'Economie et de la Mer, M. Antonio Costa Silva, à la signature d'un mémorandum d'entente relatif aux start-up et à l'innovation.

