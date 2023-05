Algérie: Une délégation mauritanienne visite le siège de la CNR à Alger

ALGER — Une délégation mauritanienne a effectué, mercredi à Alger, une visite au siège de la Caisse Nationale des retraites (CNR), pour s'enquérir des services fournis aux retraités et aux ayants-droit.

La délégation qui compte des cadres et des techniciens du secteur de la Sécurité sociale mauritanienne a reçu, lors de cette visite, des explications sur les missions de la Caisse et les modalités de sa gestion, ainsi que sur les procédures de prise en charge et d'accompagnement des retraités.

La délégation a écouté également un exposé sur les services de numérisations adoptés par la Caisse, notamment ceux visant l'allègement des difficultés de déplacement pour les retraités, les procédures d'accueil et d'orientation, en plus des missions des cellules d'écoute et d'assistance à domicile pour cette catégorie.

Pour rappel, cette visite s'inscrit dans le cadre du voyage d'études qu'effectue la délégation mauritanienne en Algérie du 21 au 24 mai, pour s'enquérir de l'expérience algérienne dans le domaine de la Sécurité sociale.

A son tour, le représentant de la délégation mauritanienne, Otman Oueld sidi Mhamed, a souligné que la visite en Algérie visait à s'enquérir de l'expérience algérienne "importante et riche" dans le domaine de la Sécurité sociale en vue d'en tirer avantage, saluant les mécanismes de gestion, les mesures prises et les moyens mis en place dans ce domaine.