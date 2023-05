Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Mai 2023

Côte D’Ivoire : Une éruption volcanique ? - Panique et psychose à Guehiebly( Duekoué)

La sous-préfecture de Guehiebly, située à 18 km de Duékoué, a été secouée le 17 mai 2023, par une violente explosion produite par une éruption volcanique, une première en Côte d'Ivoire. Depuis cette date, la population de cette sous-préfecture est paniquée et veut plus d'informations de la part des spécialistes. Le président des jeunes de Guehiebly, Nahi Jean, rencontré sur les lieux, explique que des populations envisagent de partir de la ville par peur. Blaha Gbela Leonard, chef du village de Guehiebly, abonde dans le sens du président des jeunes de Guehiebly, « Le 11 mai 2023, la terre a tremblé à 10 h, après une forte explosion. Le 17 mai, la fourniture du courant électrique a été interrompue. Le lendemain, la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) nous a informés qu'un poteau électrique a été brûlé par l'éruption volcanique. Depuis ce jour, nous sommes dans la peur. Nous sommes déjà dans une psychose totale parce que c'est une première en Côte d'Ivoire », explique le chef du village. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Affaire Ousmane Sonko- L’opposant annonce son retour à Dakar à travers une « caravane de la liberté »

La première phase de son procès pour viols et menaces de mort présumés devant la chambre criminelle terminée et dans l’attente du délibéré, Ousmane Sonko annonce son retour à Dakar après près de quinze jours passés à Ziguinchor. Refusant de prendre part à l’audience tenue à Dakar qui a vu le parquet requérir une peine de 10 ans de prison contre lui et préférant rester reclus dans sa résidence de la ville de Ziguinchor dont il est le maire, Ousmane Sonko est apparu devant une foule monstre dans son fief et annoncé son retour à Dakar pour ce qu’il appelle une autre phase de la stratégie.« Je passerai par la route pour aller à Dakar et j’entends m’arrêter dans certaines localités pour communier avec les sénégalais. J’ai entendu le procureur de Macky Sall dire hier (mardi) zéro tolérance pour Ousmane Sonko. À partir de maintenant, également, zéro tolérance à Macky Sall. Nous avons eu tout ce que nous voulions et l’objectif est de retourner à Dakar », a déclaré Ousmane Sonko. (Source : presse locale)

Namibie : Epidémie- Un homme meurt de la fièvre du Congo

Le cas a été confirmé dimanche après des tests, a précisé le ministère dans un communiqué mardi.Un homme est mort en Namibie de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, dite fièvre du Congo, une maladie virale qui se transmet par des tiques, a-t-on appris mercredi auprès du ministère de la Santé.« Un seul cas suffit à déclarer une éruption » de la maladie et pour que des mesures sanitaires soient mises en place contre la transmission, selon les normes internationales, a précisé à l'Afp Ben Nangombe, directeur exécutif au ministère. (Source : Euronews)

Rdc : Massacre à l'Est- Le gouvernement saisit officiellement la Cour pénale Internationale

L'objectif de cette note est de l'inviter à focaliser son attention et à initier le processus d’enquête aux fins des poursuites et de répression des agents de la Coalition RDF/M23 ainsi que de toute autre personne impliquée à titre d'auteurs ou de complice dans les actes et comportements illicites caractéristiques de graves violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme enregistrés entre 2022 et 2023. (Source : Digital Congo)

Cameroun : Violences à Sangmelima -Violences inter-ethniques entre autochtones et allogènes

Alors que les échauffourées sont vives, le gouverneur de la région du Sud est descendu sur le terrain ce 24 mai pour baisser les tensions. Sangmélima, une ville du Cameroun, chef-lieu du département du Dja-et-Lobo dans la région du Sud est au centre d’une excitation particulière, ce mercredi matin. Sans véritablement savoir les mobiles, les populations locales sont sorties pour venger le « meurtre » de leur frère et se livrent à une chasse aux étrangers. De sources concordantes, le drame serait parti d’un business qui a mal tourné. L'un des associés qui aurait avoué avoir éliminé « mystiquement » son partenaire local, des gens qui prennent ce défi au sérieux (ce gars est mort de maladie, effectivement), mais la nouvelle de son décès s’est répandue dans la ville Sangmelima qu’il a été tué par son partenaire d’affaire. (Source : Journal du Cameroun)

Soudan : Guerre à Khartoum- Des Soudanais craignent une guerre civile malgré le cessez-le-feu.

Des Soudanais craignent une guerre civile malgré le cessez-le-feu. Au Soudan, des habitants de Shendi dans l’Etat du Nil craignent une recrudescence de conflit tribaux qui pourraient entrainer dans le pays un scénario semblable à celui de la Somalie malgré l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu d’une semaine. (Source : Afp)