Algérie: Visite d'Etat du président de la République au Portugal - Plusieurs accords de coopération signés

ALGER — La visite d'Etat effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Portugal, a été couronnée par la signature mercredi à Lisbonne, de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans divers domaines de partenariat et de coopération, confirmant ainsi la consolidation des relations historiques et la convergence de vues entre les deux pays.

A cette occasion, le président de la République qui était accompagné d'une importante délégation, a présidé conjointement avec le Premier ministre portugais, M. Antonio Costa, la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la gouvernance numérique et de la modernisation de l'administration, un programme d'échange culturel pour la période 2023-2025, ainsi qu'une Déclaration d'intention portant sur le renforcement de la coopération bilatérale et un mémorandum d'entente relatif aux start-up et à l'innovation.

Auparavant, le Président Tebboune a également présidé avec le Premier ministre portugais, l'ouverture des travaux du forum économique algéro-portugais, qui vise à rapprocher les investisseurs des deux pays, examiner les opportunités de coopération et de partenariat et à booster la coopération économique bilatérale.

Au cours de ce forum, le président de la République a mis en exergue les grandes opportunités d'investissement qu'offre le climat des affaires en Algérie dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement, un texte qui protège l'investisseur étranger et garantit la stabilité du cadre juridique régissant ce secteur.

Il a invité, à cette occasion, les hommes d'affaires des deux pays à explorer les moyens permettant de renforcer le partenariat économique en vue de dessiner les contours d'un avenir économique commun à la hauteur de la qualité des relations politiques et humaines entre les deux pays.

Le chef de l'Etat a affirmé que les Portugais connaissent parfaitement le niveau du climat des affaires en Algérie et exercent sereinement leurs activités dans le pays, mettant en avant "les résultats positifs de l'économie algérienne qui a vu les exportations hors hydrocarbures s'élever à plus de sept (7) milliards USD durant l'année précédente, avec l'objectif d'atteindre 13 milliards USD à l'avenir".

Lors de cette visite, le président de la République a également visité le siège du Parlement portugais où il a été accueilli par le président de cette institution législative, M. Augusto Santos Silva.

La veille, lors d'un dîner offert en son honneur par le président de la République portugaise, M. Marcelo Rebelo de Sousa, le Président Tebboune a annoncé avoir convenu avec son homologue de faire de 2023, une "année charnière pour la relance des échéances bilatérales majeures, notamment le 2e Sommet bilatéral prévu au cours du deuxième semestre de cette année, dans le cadre du suivi des résultats du Groupe de travail conjoint sur la coopération économique tenu à Alger les 15 et 16 mai 2023".

A cet effet, le président de la République a exprimé sa "profonde" conviction quant aux perspectives "prometteuses" à exploiter pour asseoir les fondements d'un "partenariat fort", précisant que cette conviction avait été mise en avant lors de ses entretiens "riches" avec le Président portugais.

Le président de la République qui avait reçu mardi un accueil solennel de la part de son homologue, a affirmé, dans une déclaration commune à la presse, que les entretiens entre les deux parties ont confirmé la profondeur des relations stratégiques entre les deux pays et ont fait ressortir une "convergence totale" de vues sur les questions régionales et internationales, notamment la situation en Libye, au Mali, au Sahel, au Sahara occidental et en Palestine, ainsi que la situation en Ukraine.

Evoquant les relations algéro-portugaises, le président de la République a exprimé la volonté de l'Algérie de les intensifier et de les élargir à tous les domaines, ajoutant que l'Algérie "est actuellement sur la voie de l'édification d'une véritable démocratie au profit du peuple et l'édification d'une économie basée sur l'intelligence, la connaissance et les start-up".

Le Président Tebboune a également réitéré l'attachement de l'Algérie au Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé entre les deux pays en 2005, rappelant que les deux pays célébreront, dans quelques jours, le 210e anniversaire du Traité de Paix et d'amitié entre la Régence d'Alger et le Royaume du Portugal.

Pour sa part, le président portugais s'est félicité des relations "fortes" unissant les deux pays, saluant le rôle historique de l'Algérie dans le renforcement de la démocratie dans son pays.

Il a ajouté que la visite du Président Tebboune au Portugal permettra de promouvoir les relations de coopération bilatérale au plus haut niveau, notamment dans les domaines de la coopération diplomatique, sécuritaire et économique, à l'instar des secteurs des énergies renouvelables, du tourisme et de l'enseignement supérieur.

Le Président de Sousa a également réaffirmé la position ferme du Portugal vis-à-vis de la question du Sahara occidental, précisant que son pays respecte et appuie les efforts des Nations-Unies, ainsi que ses décisions sur cette question.

Au premier jour de sa visite lundi, et lors d'une rencontre avec des représentants de la communauté nationale établie au Portugal, le Président Tebboune, a réaffirmé la détermination de l'Etat à assurer la protection de ses enfants à l'étranger et à répondre à leurs préoccupations sur les questions liées aux compétences algériennes à l'étranger et leur rôle dans la contribution au développement du pays.

Il a également évoqué les différentes mesures instituées au profit de la diaspora, notamment la réduction des prix des vols pour raffermir les liens avec la patrie, l'accès à la retraite auprès de la Caisse nationale des retraites (CNR) et d'autres mesures visant à alléger le poids de l'éloignement du pays.