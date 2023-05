Angola: Mort de la chanteuse Tina Turner à l'âge de 83 ans

Luanda — La « Queen of Rock & Roll » s'en est allé après une longue maladie. Monument de la musique américaine, la chanteuse Tina Turner est morte, annonce son porte-parole dans un communiqué publié ce mercredi 24 mai.

« Tina Turner la 'Queen of Rock'n Roll' est morte paisiblement chez elle à Küsnacht en Suisse à l'âge de 83 ans, des suites d'une longue maladie », indique le communiqué relayé par Sky News. « Avec elle, le monde perd une légende de la musique et une icône ».

La chanteuse, d'origine américaine mais depuis naturalisée suisse, laisse « derrière elle sa plus grande oeuvre : sa musique ». Électrisante sur scène, Tina Turner avait d'ailleurs forgé sa légende avec d'immenses tubes tels que The Best, We Don't Need Another Hero ou What's Love Got to Do With It.