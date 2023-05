Afrique: La vice-présidente de la République aborde le rôle des femmes dans le développement du continent

Luanda — Le rôle des femmes dans la promotion du développement en Afrique a dominé la réunion que la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a tenue mercredi avec l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et les émissaires de l'ONU, Bintou Keita, et de l'Union africaine, Bineta Diop.

La Libérienne, élue prix Nobel de la paix en 2011, a déclaré à la presse, à l'issue d'une audience conjointe, que les principaux défis réservés au genre et à la stratégie de renforcement du réseau des femmes africaines, organisation dont elle est la marraine, avaient été débattu.

La militante sénégalaise Bineta Diop, envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité auprès des Nations unies, a admis qu'il était important que les femmes adoptent des modèles qui contribuent à faire taire les armes sur le continent.

Elle a défendu l'existence de femmes leaders qui représentent mieux la société et qui travaillent pour la paix, la sécurité, le développement économique et le commerce, faisant référence au fait que l'Angola est l'un des meilleurs exemples sur le continent.

Bineta Diop a également parlé de la promotion d'une masculinité positive qui contribue à la réussite de la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Ellen Johnson Sirleaf et Bineta Diop, ainsi que la spécialiste de la résolution des conflits et envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keita, sont dans le pays pour participer, du 25 au 26 de ce mois, au premier Forum international des femmes pour la paix et la démocratie.

Sous le thème "L'innovation technologique comme outil pour assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la sécheresse sur le continent africain", l'événement vise à réaffirmer l'engagement politique en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles.