Algérie: Atelier sur la sécurité alimentaire - Henni au Qatar

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a participé mercredi à Doha à un atelier consacré à la sécurité alimentaire dans le cadre du 3e Forum économique de Qatar, indique un communiqué du ministère.

Au titre de sa participation au 3e Forum économique de Qatar, placé sous le thème 'Une nouvelle histoire de la croissance mondiale'", M. Henni a pris part à un atelier sur "la sécurité alimentaire à la lumière des changements climatiques et des évènements géopolitiques internationaux et la pandémie Covid-19", en présence du président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi.

La deuxième journée du Forum a été marquée par les interventions des présidents du Ghana et du Paraguay et des présidents des Gouvernements de la Géorgie et du Bangladesh, suivies par des séances de débat animées par des experts et des personnalités issues de différents pays, outre la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) et les directeurs exécutifs des plus grandes firmes et compagnies mondiales, ajoute le communiqué.

Des thèmes importants ont été abordés comme l'avenir de l'inflation, la compétitivité des sociétés et entreprises, l'économie du sport, l'innovation technologique, la croissance économique, le climat monétaire, la sécurité alimentaire et l'avenir de l'éducation et de l'enseignement, conclut le document.