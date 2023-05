Algérie: Les opportunités d'investissement qu'offre le climat des affaires mises en exergue

LISBONNE — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en exergue, mercredi à Lisbonne, les grandes opportunités d'investissement qu'offre le climat des affaires en Algérie dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement, un texte qui protège l'investisseur étranger et garantit la stabilité du cadre juridique régissant ce secteur.

Présidant conjointement avec le Premier ministre portugais, Antonio Costa, l'ouverture du Forum économique algéro-portugais, le Président Tebboune a mis en relief les grandes opportunités d'investissement offertes par le climat des affaires en Algérie, dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement.

Affirmant que ce texte assurait la protection de l'investisseur étranger et garantissait la stabilité du cadre juridique régissant l'investissement, le Chef de l'Etat a invité les hommes d'affaires des deux pays à explorer les moyens permettant de renforcer le partenariat économique en vue de dessiner les contours d'un avenir économique commun à la hauteur de la qualité des relations politiques et humaines entretenues par les deux pays et peuples.

Les Portugais "connaissent très bien le niveau du climat des affaires en Algérie et exercent aisément leurs activités dans le pays", a-t-il ajouté, évoquant "les résultats positifs de l'économie algérienne qui a vu les exportations hors hydrocarbures s'élever à plus de sept (7) milliards USD durant l'année précédente, avec l'objectif d'atteindre 13 milliards USD à l'avenir".

De son côté, le Premier ministre portugais a affirmé que les relations entre les deux pays "sont, politiquement et économiquement, très solides", et que la visite du Président Tebboune permettrait de "raffermir les relations" algéro-portugaises.

Il a également relevé la nécessité de "renforcer le partenariat entre les opérateurs des deux pays, notamment dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique, du transport maritime, de l'énergie et des énergies renouvelables".

Par ailleurs, M. Costa a exprimé "l'intérêt tout particulier" que porte le Portugal au renforcement de la coopération économique avec l'Algérie, qui présente "une des économies les plus fortes du continent africain, un climat des affaires attractif, en plus d'être un important fournisseur d'énergie du Portugal".

Organisé par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal (AICEP), ce forum qui a connu la participation d'une soixantaine d'hommes d'affaires algériens et portugais, tend à rapprocher les investisseurs des deux pays, à examiner les opportunités de coopération et de partenariat et à booster la coopération économique.

La délégation d'hommes d'affaires algériens est composée de plusieurs opérateurs publics et privés, activant dans divers secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, l'agroalimentaire, les technologies de la communication et l'industrie pharmaceutique, ou encore dans des domaines liés aux efforts visant à assurer la sécurité alimentaire.

La rencontre se veut une occasion pour informer les opérateurs portugais sur les avantages offerts dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement, et procéder à un échange d'information entre les entreprises activant dans différents domaines.