Algérie: Khenchela - Récupération de deux pièces archéologiques remontant à l'époque romaine

KHENCHELA — La direction de la Culture et des Arts de la wilaya de Khenchela, en coordination avec les services de sécurité, a récupéré deux pièces archéologiques datant de l'époque romaine, a-t-on appris, mercredi, du directeur du secteur, Mohamed Alouani.

Ce responsable a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que ses services ont réceptionné, mardi soir, deux pièces anciennes "d'une valeur historique importante", après leur saisie par les services de la Sûreté de daïra de Chechar.

Il s'agit, a-t-il précisé, de pièces anciennes détenues par un groupe de malfaiteurs qui "s'apprêtait à les commercialiser illégalement ou à les utiliser dans le cadre de la contrebande vers l'étranger".

La première pièce récupérée, dans un état de conservation moyen, est une couronne de colonne de type Corinthien, en grès blanc, ornée d'inscriptions et de décorations datant de l'époque romaine, a-t-on indiqué, ajoutant que le second fragment récupéré, en état de conservation moyen, également, et remontant aussi à la période romaine, consiste en une fenêtre de pierre dotée de six ouvertures carrées de 50 x 50 cm.

Les deux pièces ont été remises au Musée public national des frères martyrs Boulaaziz de Khenchela, a encore fait savoir M. Alouani, rappelant que la direction de la Culture et des Arts de Khenchela, en coordination avec les services de sécurité et judiciaires, a enregistré, courant 2023, cinq (5) fouilles illicites dans des sites archéologiques, et récupéré plus de 40 pièces et fragments archéologiques, tous remis à l'administration du Musée public national de Khenchela.