Bénin: Aurélien Agbénonci - Un limogeage qui fait grand bruit

Aurélien Agbénonci a été démis de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Il était réputé très proche de Patrice Talon.

Aurélien Agbénonci qui incarnait la diplomatie béninoise ces sept dernières années, a été limogé mardi, par le président Patrice Talon dont il était pourtant réputé très proche et qu'il avait rejoint en 2016, à l'arrivée de ce dernier au pouvoir.

Aucun acte officiel n'a pour l'instant confirmé ce limogeage ni même le porte-parole du gouvernement que nous avons joint ce mercredi après-midi.

Aurélien Agbénonci avait déjà perdu, en avril dernier, le portefeuille de la coopération, une situation qu'il aurait mal digérée.

"On a pu observer que l'une de ses attributions, la coopération, lui avait été retiré et il était candidat au poste de Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. On peut donc déduire, à travers ces éléments, qu'il y avait un malaise et que le ministre cherchait une porte de sortie", estime Emmanuel Odilon Koukoubou, analyste politique béninois.

Aurélien Agbénonci, des ambitions pour 2026 ?

Aurélien Agbénonci aurait aussi pu avoir des ambitions présidentielles qu'il aurait exprimées auprès de plusieurs de ses proches et amis du système des Nations unies.

"Je n'ai pas encore eu vent de cela mais personnellement, j'ai pensé à cela. Quand le président est en fin de règne et qu'il constate que certains ont des ambitions pour lui succéder, il ne le prend pas souvent comme il le faut. Mais pour ce qui est du président Talon, je ne pense pas que cela ait été une raison suffisante pour remercier son ministre. Il doit y avoir autre chose", dit pour sa part Marino de Souza de la Société Civile béninoise.

Malaise au sein du pouvoir

Avant Aurélien Agbénonci, trois autres ministres ont été récemment démis de leurs fonctions, notamment celui de la Justice, Séverin Quenum, considéré comme l'un des plus fidèles au président.

Des limogeages qui illustrent donc un malaise autour de Patrice Talon, selon Emmanuel Odilon Koukoubou, analyste politique béninois.

"Ce qui est intrigant dans ces départs, c'est qu'il s'agit de personnalités qui sont considérées comme étant très proches du président. Le ministre de la Justice a été son avocat personnel au moment où il était en exil et avait des problèmes sous le président Yayi Boni. Le ministre des Affaires étrangères fait partie de ses soutiens de la première heure et il était au gouvernement depuis son arrivée au pouvoir. Cela montre qu'il y a un malaise entre le chef de l'Etat et ces personnalités de son entourage."

Aurélien Agbénonci devrait être remplacé par Paulette Marcelline Adjovi, ambassadrice du Bénin au Nigeria.

Il y a quelques jours, le ministère des Affaires étrangères a annoncé la tenue d'une conférence diplomatique, prévue pour le 30 mai sous la présidence de Patrice Talon. Rencontre avec les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques du Bénin.

Aucune autre indication officielle n'a été donnée sur le but de cette rencontre.