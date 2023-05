Algérie: L'opposant algérien, figure du Hirak, Karim Tabbou en garde à vue

Karim Tabbou, militant et porte-parole de l'Union démocratique et sociale (UDS-non agréée)

L'opposant politique algérien et figure du mouvement pro-démocratie du Hirak, Karim Tabbou, a été arrêté mardi soir 23 mai à son domicile et placé en garde à vue, ont annoncé sa famille et plusieurs médias locaux.

Karim Tabbou a été interpellé par des policiers en civil, selon Maître Toufik Bellala, membre du collectif des avocats de la défense des détenus du Hirak. D'après le frère de Karim Tabbou, Djaffar, il a été placé en garde à vue, mercredi, à Dely Ibrahim, dans la banlieue ouest d'Alger. Karim Tabou a pu prévenir sa famille de son arrestation, mais ses proches attendent toujours la date de sa présentation devant le procureur général.

Selon le Comité national pour la libération des détenus qui s'exprime sur sa page Facebook, les avocats de Karim Tabbou ont pris contact avec le procureur près du tribunal de Bir Mourad Raïs, mais ce dernier ne semblait pas au courant de l'arrestation de leur client.

Aujourd'hui chef d'un petit parti d'opposition non agréé par les autorités, l'Union démocratique et sociale (UDS), Karim Tabou n'en est pas à sa première arrestation. Il a notamment purgé une peine d'un an de prison entre 2020 et 2021 pour atteinte à la sûreté nationale, en raison d'une vidéo dans laquelle il critiquait l'ingérence de l'armée dans les affaires politiques.