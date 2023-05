Afrique: Mondial U20 | Ce soir (22h00) Tunisie-Irak (2e journée-Groupe E) - L'approche devra changer

Si, contre les Anglais, le mieux était de se montrer prudent et de ne pas trop s'emballer, face aux Irakiens, nos juniors doivent faire preuve de plus d'audace et de générosité dans le jeu offensif pour gagner

Contre l'Irak ce soir, Montasser Louhichi et sa jeune bande n'auront pas d'autre objectif que la victoire. Un succès qui permettra au team tunisien d'assurer une bon pourcentage de chances de passer au second tour. Il est donc tout à fait normal et logique que l'approche de ce deuxième match-clé change.

On ne doit pas aborder ce duel avec les Irakiens comme si on marche sur des oeufs. On aura intérêt à mettre de l'énergie et de la vitesse dans le jeu d'entrée. Montrer les dents et attaquer le match avec gourmandise, pousser l'équipe irakienne dans ses derniers retranchements et imposer une mainmise et un ascendant sur le débat, ça ne pourrait que nous mener vers une belle victoire avec la manière.

Dhaoui dans le onze de départ

Montasser Louhichi a expliqué indirectement afin de justifier pourquoi il n'a pas sollicité le meilleur attaquant dans son groupe dès le coup d'envoi du match contre l'Angleterre. «Dhaoui revient à peine de blessure», a-t-il dit dans sa déclaration d'après- match. Ce qui sous - entend que le joueur a besoin d'être ménagé physiquement pour assurer son retour en douceur. La titularisation prévisible de Mohamed Dhaoui va modifier tout le système de jeu.

En premier lieu, le retour à une défense à quatre devant le gardien Idriss Arfaoui , avec Raed Bouchniba et Karim El Abed sur les côtés et une charnière à deux avec la paire Ali Saoudi- Zinedine Sassi. Ghaith Wahabi avancera d'un cran au milieu pour être dans son rôle de demi défensif axial et d'atout de projection vers l'avant et de transition rapide défense- attaque.

Ça donnera plus de liberté de manoeuvre et plus de responsabilité aussi dans le travail d'approche et le pressing sur la défense adverse à Sami Chouchane et surtout à Mohamed Wael Derbali qui doit mettre toute son habileté technique et sa suprématie dans les duels au service d'un jeu plus collectif où le timing de la dernière passe décisive pour le partenaire démarqué sera très important.

Avec Mohamed Dhaoui, comme joueur rapide sur les couloirs, tout laisse penser que Béchir Yacoub ou Chaim Djebali sera laissé comme joker pour la deuxième période et que Jibril Othman sera maintenu comme pointe dans ce match de combat contre des Irakiens parus vulnérables et plus faibles que prévu, mais qui sont très athlétiques avec un jeu plus physique que technique. Bien entendu, l'audace indispensable ne doit pas exclure l'humilité et le respect de l'adversaire qui reste quand même un dur-à-cuire malgré son cuisant revers face aux Uruguayens.

Les Irakiens tableront comme nous sur ce match pour se racheter et se relancer dans la course pour la qualification au second tour. Assommés par leur défaite par 4 buts à 0 lors de la première journée de ce Mondial, ce sera pour eux un vrai quitte ou double afin d'éviter une deuxième défaite qui mettra un terme à leur ambition et leur coupera quasiment les ailes avant d'affronter l'Angleterre.

C'est un match à risques pour nos juniors, mais ils n'ont pas d'autre choix que de jouer pour la victoire tout en évitant d'être piégés par l'équipe irakienne. C'est un équilibre à trouver pour Montasser Louhichi qui ne doit pas passer à côté d'un succès qui sera l'annonciateur d'une belle page de notre football dans ce Mondial U- 20 Argentine 2023.