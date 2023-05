Tunisie: L'ESS commence déjà à lâcher des points dans la course au podium - Les démons du passé !

Le petit match livré à Béja par la ligne offensive de l'Etoile risque de laisser des traces. Ce nul blanc fait-il ressurgir les démons du passé, lorsque l'équipe commence à caler et baisser les bras ? Ou est-ce juste une faute de parcours ?

Le dernier match nul contre l'OB résonne comme une défaite dans la tête des supporters étoilistes. Le club n'ayant fait jusqu'alors que deux matchs nuls contre le ST et le CS Chebba durant toute la saison. C'est seulement le 3e en 21 matchs... Mais il met fin à la série de trois victoires et suscite l'inquiétude à quelques jours d'un second déplacement de suite à Sfax. Ne pas avoir déjoué la défense béjaoise réduite à dix durant 80 minutes relève du gâchis et du manque d'inspiration.

Le grand gâchis

Le manque de justesse technique dans les derniers mètres de la surface béjaoise laisse des plumes. Le résultat de parité signe presque comme une défaite et les attaquants ont péché dans le geste final. A commencer par Vinnie Bongonga, devenu l'ombre de lui-même ces derniers matchs et n'arrivant plus à faire la différence lorsque le coach fait appel à ses services. A ce rythme, il ne fera pas long feu à Boujaafar. Son entrée en cours de jeu est donc totalement ratée, malgré sa présence remarquée et active sur le terrain.

Le gâchis de points commence et les démons du passé ressurgissent comme durant les saisons où l'ESS a laissé filer le titre en 2008 au profit du CA. Une série de matchs nuls blancs a mis brusquement fin alors aux rêves de sacre national des supporters. Et d'autres scénarios similaires les saisons suivantes... Va-t-on vivre de nouveau ce scénario type qui hante les esprits de nombreux supporters et aficionados du club ? Le prochain déplacement au Stade Taieb Mhiri sera déterminant pour la suite du parcours et les ambitions de l'ESS.

Il est vrai que l'ESS a vaincu par trois fois cette saison le CSS, mais il faut s'attendre à une revanche avec une formation sfaxienne revigorée et remaniée par son nouveau coach Houssem Badri qui a relevé le niveau du groupe. La dernière défaite sur le terrain du CSS remonte au 1er mars 2023 et un match perdu face à l'ESS, à l'Olympique de Sousse. Faut-il y voir un signe et la poursuite de la série d'invincibilité pour l'Etoile qui doit ramener un bon résultat ?