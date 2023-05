Tunisie: Et on recommence !

Encore une fois, retour à la case départ avec le problème que posent la pénurie de pain et les perturbations dans l'approvisionnement en semoule et en farine pour les boulangeries.

C'est un énième recommencement des mêmes problèmes nationaux depuis un certain temps. Et cela concerne en général les produits alimentaires de base vitaux pour la vie des Tunisiens, et à leur tête le fameux pain.

La succession de ces crises d'approvisionnement périodiques relève, entre autres, d'un manque de lucidité de la part du gouvernement qui n'aura pas retenu la leçon, à chaque fois, pour parer à de nouveaux problèmes. Il y a aussi, comme on le soupçonne, des manœuvres illicites de spéculation qui ressurgissent, elles aussi, de temps à autre, notamment ces derniers mois.

Que peut faire alors le Tunisien face à une pénurie qui gêne quelle que soit son origine ? Ce qu'on remarque, c'est toujours les mêmes symptômes de comportement irrationnel qui ne font qu'aggraver le problème initial. Pour un Etat qui se respecte, pour un pays qui se dit en pleine reconstruction et réforme, ne pas arriver à attaquer le mal à la racine de ces perturbations d'apprivoisement est un constat amer d'échec.

Il serait plus approprié d’œuvrer sur un double front : le court terme, en essayant de mettre de l'ordre dans les circuits d'approvisionnement en denrées alimentaires de base tout en évitant les retards dans la livraison des importations (faute de paiement à temps), et tout en sévissant contre les spéculateurs qui profitent de la structure inéquitable du mécanisme de compensation.

Mais également oeuvrer sur le long terme en repensant le système de compensation et d'approvisionnement en produits alimentaires pour décharger l'Etat de fardeaux supplémentaires et permettre aux agents économiques concernés d'avoir la motivation de produire et de vendre dans les meilleures conditions. En tout cas, ce n'est plus tolérable de voir les mêmes causes produire les mêmes effets et semer le doute dans la vie déjà difficile des Tunisiens. La bonne gestion, ce sera toujours l'inusable devise de bien prévoir et agir à temps.