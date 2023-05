Togo: Y en a marre des corps abandonnés !

Au Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio l'on observe un mal récurent se produire. Certains corps sont abandonnés à la morgue par les proches, saturant ainsi la capacité de réception de ladite morgue.

L'on assiste depuis un moment à une recrudescence d'abandon des corps à la morgue du CHU Sylvanus Olympio. En effet, selon un communiqué de la direction du CHU SO, « beaucoup d'usagers après avoir déposé les dépouilles mortelles de leur proche à la morgue dudit hôpital ne reviennent plus faire les formalités de retrait ». Ce qui offusque le Directeur Général. Les corps déposés et délaissés à la morgue augmentent de jour en jour, occasionnant la saturation complète de la capacité d'accueil de ce service. La saturation n'est pas la seule conséquence de ce mal. Il entraine également des problèmes de conditions d'hygiènes déplorables des dépouilles mortelles, vu que les normes standards requises en la matière ne peuvent plus être appliqués.

Pour ce faire, le CHU SO lance un appel à tous les usagers de la morgue à venir récupérer les corps abandonnés de leurs parents et proches. La morgue du CHU SO veut tout simplement libérer plus d'espace, pour croitre sa capacité d'accueil et également permettre à ce que les normes d'hygiènes requises soient appliquées et respectées.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio, le Médecin Lieutenant-colonel AGBOBLI Yawo Apélété invite donc par ledit communiqué « tous les usagers de la morgue ayant déposé les dépouilles de leur parents depuis plus de deux mois à prendre attache avec le responsable dudit service afin de procéder au formalité de retrait au plus tard le mercredi 31 mai 2023. Passé ce délai, les corps seront inhumés ».

Pour faciliter la tâche aux parents ou proches des corps abandonnés, une liste actualisée des corps abandonnés est disponible pour consultation s'il le faut à la direction du centre hospitalier.