Togo: Les meilleures approches et pratiques de l'ADRA Togo partagées avec diverses partenaires

Au service de la population togolaise depuis son installation, l'ONG ADRA Togo continue de dérouler son agenda en faveur des couches vulnérables, surtout celles rurales, à travers ses divers projets.

Ce mercredi 24 Mai 2023, à travers une cérémonie de remise d'attestation aux bénéficiaires de ses deux grands programmes que sont IQUALIFE 2 et SERILO, cette ONG, branche humanitaire de l'Eglise adventiste du Togo, a mis ensemble les partenaires stratégiques, techniques et celles limitrophes bénéficiaires de leurs actions. Ceci afin de faire constater l'étendue du travail abattu mais également leur transmettre leur message par rapport aux diverses approches à exploiter pour un meilleur devenir des populations togolaises.

Au cours de cette cérémonie, diverses interventions ont été faites. Entre autres, il y a celles de présentation des deux projets précités par leurs coordonnateurs nationaux. Ainsi, IQUALIFE 2 a été présenté par Arnold Adovi Buaben, alors que SERILO a été exposé à l'assistance par Séraphin Kekeh. Il en ressort de ces présentations, en présence des partenaires dont des représentants de la présidence togolaise, du gouvernement togolais, des organismes internationaux et nationaux ainsi que des bénéficiaires venus de diverses préfectures du Togo, que IQUALIFE 2 à travers différents types de formations dans les domaines de la Santé, de l'Education et des Activités génératrices de revenus fait son chemin et est dans sa deuxième année d'implémentation.

Ceci alors que le SERILO, défini comme le programme d'Amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants vulnérables dans le Sud du Togo, démarré en Décembre 2020 est dans sa dernière année d'exécution. Du bilan avant terme fait par son coordonnateur, M. Kekeh, ils sont parvenu dans l'exécution de ce programme à « accompagner 300 bénéficiaires directs qui ont reçues des formations et transmis à environ 1500 autres personnes. Ainsi, ont été 7500 personnes impactées, soit 70% de femmes, 29% de jeunes (filles et garçons) ». Entre autres actions, il a fait état de la « recherche des voies et moyens pour pouvoir se prendre en charge à travers l'agriculture, des formations en agriculture durable, entreprenariat, gestion de coopérative, l'école du marché... ».

Directeur des programmes et de la Planification à ADRA Togo, Roger Affanou, a situé la rencontre de ce jour, dans la droite ligne d'une volonté manifeste de sa structure, à faire passer un message aux partenaires stratégiques. « Spécialement le message de ce matin, c'est que l'agriculture peut être améliorée à travers d'autres approches », a-t-il informé. L'une de ces approches, a ajouté de responsable d'ADRA Togo, c'est celle qui « permet aux producteurs locaux de connaitre ce que le marché veut, d'avoir une meilleure connaissance du marché pour pouvoir avoir un bon revenu ».

Et c'est cette approche qui a d'ailleurs amené à développer aussi bien de l'expertise dans la production que dans la transformation, avec les partenaires bénéficiaires dans les communautés om sont déployées leurs actions. Et M. Affanou explique ce choix. « La transformation permet aux producteurs d'avoir une plus-value, un produit qui est transformé est vendu à plus de 25 % de sa valeur initiale. A travers l'ICAT une formation en hygiène a faite et bonnes pratiques de transformation, et on y travaille pour que les produits de ces bénéficiaires aient une certification », a-t-il aussi avancé.

Le programme SERILO arrivant à termes, le Directeur des programmes et de la Planification à ADRA Togo annonce, « nous allons dupliquer ce projet mais dans la région Centrale. En 2024, nous allons débuter un nouveau projet. Nous allons mettre en place un centre de formation agricole, pour vulgariser les meilleures pratiques que nous avons à ADRA Togo ».

Membre du réseau ADRA (Adventist Development and Relief Agency) qui est la branche humanitaire mondiale de l'Eglise Adventiste du septième jour, ADRA Togo est présente aux côtés des populations vulnérables du Togo depuis plus de 35 ans déjà.