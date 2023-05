Afrique de l'Est: Association des Parlementaires de la COI - Réunion du comité exécutif les 23 et 24 mai dernies aux Seychelles

La réunion du comité exécutif de l'Association des Parlementaires de la Commission de l'Océan Indien (AP-COI) s'est tenu les 23 et 24 mai derniers à Mahé aux Seychelles.

Au cours duquel, la présidente de ce comité, Rafenomanantsoa Tsirimaharo Ny Aina, a dirigé cette rencontre. L'AP-COI est actuellement en pleine redynamisation représentée notamment par les parlementaires au sein de Commission de l'Océan Indien avec les représentants des Seychelles, de l'île Maurice, des Comores et de Madagascar. En outre, les présidents des Assemblées nationales des pays susmentionnés se réuniront également les 25 et 26 mai prochains, toujours dans la capitale des Seychelles.

Ils vont se pencher notamment sur les décisions prises par le comité exécutif. Cette commission ambitionne aussi d'apporter ses contributions réflexives et en actions pour la gouvernance, la consolidation de l'État de droit et aussi pour le développement de l'Indianocéanie. Cette redynamisation de l'AP-COI s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités et la collaboration entre acteurs de la région dans la promotion et la consolidation de la gouvernance démocratique, y compris dans la prise en compte d'enjeux régionaux spécifiques, à travers des actions de mise en réseau, de plaidoyers, d'information et de communication du projet GPS.

Lien démocratique

Notons que les députés Fernand Jeannot et Idealson, élus respectivement à Ambato Boeny et Ampanihy ont représenté l'Assemblée nationale malgache, lors de ce Sommet. Notons que l'association a été mise sur pied en 1997 pour créer un lien démocratique entre les États membres de la COI et renforcer la solidarité en faveur du développement des pays membres. Rappelons que l'idée d'une association des parlementaires des pays membres de la COI remonte à 1997. C'est en effet sur une décision du 13ème Conseil des ministres de la COI qu'une première rencontre a été organisée au Secrétariat général de cette organisation.