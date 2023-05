Afrique: Andry Rajoelina - Remise officielle du Trophée Babacar NDIAYE

Retenu au pays par ses nombreuses responsabilités, le chef de l'Etat n'a pas pu faire le déplacement en Égypte.

C'est fait. Le président Andry Rajoelina reçoit officiellement son Super Prix Grand Bâtisseur - Trophée Babacar NDIAYE 2023. En effet, la cérémonie de remise officielle de cette gratification a eu lieu à Sharm el Sheikh en Egypte, le mardi 23 mai dernier, durant les Assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD). Retenu au pays par ses nombreuses responsabilités, le chef de l'Etat n'a pas pu faire le déplacement en Égypte.

Il a donc désigné son Conseiller spécial en charge de la Diplomatie et de la Coopération extérieure, Patrick Rajoelina pour recevoir le Trophée à sa place. La ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, le Porte-parole du président de la République et non moins directrice de la Communication et des Relations Publiques de la Présidence, Lova Hasinirina Ranoromaro, et la directrice générale de l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), Lantosoa Rakotomalala étaient elles aussi présentes à Sharm el Sheikh pour honorer l'invitation du président de la Banque Africaine de Développement et des membres de la famille de feu Babacar NDIAYE, ancien président de la BAD, considéré comme l'artisan du rayonnement international cette Institution.

Après la cérémonie de remise de prix, la ministre de l'Economie et des Finances a annoncé que la famille Babacar NDIAYE et les membres du Comité de sélection de l'Africa Road Builders se rendront bientôt à Madagascar pour rencontrer le président Andry Rajoelina. Ce sera une occasion pour eux de constater de visu les différentes infrastructures routières, ainsi que celles liées aux transports construites à Madagascar depuis 2019.

Croissance verte

En tout cas, Madagascar était à l'honneur dès la première journée de ces Assemblées Annuelles du Groupe de la BAD, qui se déroulent sous le thème : « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique ». 3 000 participants venant des 81 pays membres de la BAD sont présents à Sharm el Sheikh pour cet évènement continental.

Pour rappel, le président Andry Rajoelina a été désigné Lauréat du Super Prix Grand Bâtisseur - Trophée Babacar NDIAYE 2023 par le Comité de sélection de l'Africa Road Builders (ARB) lors de leur réunion annuelle qui s'est déroulée au Sénégal le 28 avril dernier. Ledit Comité, composé d'une vingtaine de journalistes issus de plusieurs pays africains, a pris en compte le rapport 2023 du Réseau des médias pour les infrastructures et la Finance en Afrique (MIFA), les rapports publics des institutions et organisations internationales sur les routes et les transports en Afrique, ainsi que toutes les publications pertinentes disponibles et consultables dans les domaines considérés.

« Zavabita »

Parmi les infrastructures ayant encouragé l'ARB à choisir le président Andry Rajoelina figure notamment la Rocade d'Iarivo dont l'accord de financement a été signé à Paris en 2011, c'est-à-dire sous la Transition, entre le président Andry Rajoelina et l'ex-président français Nicolas Sarkozy. L'extension de l'aéroport international d'Ivato a aussi joué dans cette décision. Cette infrastructure prend en compte les personnes à mobilité réduite, les parkings et la signalisation piétonne, ainsi que le renforcement des connectivités de transports en milieu rural pour accroître la productivité agricole, améliorer l'économie et la vie des populations.

Malgré la pandémie et les impacts de la guerre en Ukraine, le gouvernement malgache a quand même réussi à réaliser de nombreuses infrastructures liées aux routes et aux transports. Pour ne citer que la RN44, la RN13, la RN5A, la RNT12A, et la RN10, outre les hôpitaux, les établissements scolaires manarapenitra, les barrages et le pipeline d'Efaho mesurant 97km. Ce jour, le président Andry Rajoelina est attendu à Fianarantsoa pour inaugurer plusieurs « zavabita ».