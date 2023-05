Madagascar: Pique-nique géant FRESH - Ambondrona et Zay sur la même scène

Les fans de Tarika Zay et d'Ambondrona seront particulièrement gâtés cette fin de semaine. Ces deux groupes de renom vont en effet se produire en concert ce 29 mai, lundi de Pentecôte. Les fans pourront les retrouver à Analamanga Park où se déroulera le Pique-Nique géant Fresh organisé par la STAR.

Fresh, le panaché bien connu de tous, va dévoiler son nouveau visage lors de cet événement. D'ailleurs l'accès au pique-nique permettra à tous ceux qui y viendront de se voir offrir gratuitement une bouteille de cette boisson. Ce mélange de bière et de limonade, qui contient moins d'un pourcent d'alcool, existe depuis 1990. Sa renommée a connu un bond en 2007 depuis qu'elle a été associée à la célèbre bière nationale aux 3 chevaux mais son aspect extérieur a rarement été modifié jusqu'à maintenant.

Pour en revenir au pique-nique, des jeux et animations avec des lots à la clé, ont été soigneusement élaborés pour amuser et divertir les tout-petits, les jeunes et les moins jeunes durant cette journée, et ce, dès 9 heures du matin : les gonflables, les manèges et piscines de balles attendront les enfants dans le coin garderie, tandis que les activités de kermesse seront ouvertes aux personnes plus âgées.

La piscine du lieu sera également ouverte au public mais son accès sera limité dès que sa capacité d'accueil sera atteinte pour un meilleur confort des nageurs. Par ailleurs, DJ Cyemci et Lemec chaufferont l'ambiance à leur façon grâce à leur talent d'animateurs en attendant le grand concert qui se déroulera dans l'après-midi. De bons moments de divertissement en perspective.